佩里斯湖划船遇皮艇翻覆 父捨命托舉7歲兒力盡亡

記者王子涵／舊金山報導
佩里斯湖州立休閒園區官員形容，父親在翻艇後「英勇地」持續托住兒子，使其能夠維持漂浮與呼吸，直到救援抵達。（受訪者提供）

加州河濱縣佩里斯湖（Lake Perris）上周六下午，發生一起水上悲劇。一名54歲父親在皮划艇翻覆後，奮力托住溺水的7歲兒子讓其維持呼吸，最終體力耗盡不幸身亡，男童則由救援人員救起送醫。

加州州立公園管理局表示，事故發生於下午約4時13分，地點位於佩里斯湖州立休閒區莫雷諾海灘附近。當局接獲報案指稱「有人在水中尖叫，多人疑似遇溺」。

巡邏警員隨即駕艇趕赴現場，發現父親已失去意識、半身沉入水中，而男童仍清醒但情況危急，雙手緊緊抓著父親，靠著父親支撐才沒有完全沉入水底。

調查人員指出，父子當時正在離岸水域划皮划艇，不料船隻突然翻覆，儘管艇上備有一件救生衣，但兩人被發現時未穿著救生衣。園區官員形容，父親在翻艇後「英勇地」持續托住兒子，使其能夠維持漂浮與呼吸直到救援抵達。

救援人員將父子拉上巡邏艇後，立即對父親施以心肺復甦術，隨後送往河濱大學醫療系統急救，但仍宣告不治，男童則接受院方觀察與評估，並無生命危險。

加州州立公園管理局發表聲明，向罹難者家屬致上最深切哀悼，並表示本案仍由州立公園執法單位與河濱縣警驗屍官辦公室聯合調查，死者身分尚待正式確認。

園區官員也再次提醒，從事任何水上活動時，務必穿著合身、經美國海岸防衛隊核准的救生衣。依照加州法律規定，12歲以下孩童在任何行進中的水上休閒船隻上，皆必須全程穿著救生衣。

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

從「葡萄成熟時」到牧師講台 歌手陳蘭麗展開人生下半場

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

好市多節日限定蛋糕 華人評價高、關心「是否太甜」

