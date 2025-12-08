我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

川普威脅各城市「守規矩」 恐成世界盃最大變數

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
在包括舊金山灣區在內的11個美國舉辦城市和地區，總統川普的支持率並不高。圖為川普(左二)出席世界盃抽籤儀式。(美聯社)
在包括舊金山灣區在內的11個美國舉辦城市和地區，總統川普的支持率並不高。圖為川普(左二)出席世界盃抽籤儀式。(美聯社)

2026年世界盃足球賽將是歷史上首次由墨西哥、加拿大和美國三個國家聯合舉辦的世界盃。然而，在包括舊金山灣區在內的11個美國舉辦城市和地區，總統川普的支持率並不高。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，川普在第二個任期的第一年就將矛頭指向了民主黨執政的城市和州，威脅撤銷聯邦撥款，並嚴厲打擊非法移民。11月17日在白宮發布會上，川普是否會干預明年即將舉辦世界盃比賽的美國城市（其中大多數由民主黨執政）的舉辦權，成為現實可能。總統發出了隱晦的威脅，要求他們「守規矩」。

「如果我們認為任何跡象表明可能會出現問題，我會要求將比賽移至其他城市」，川普告訴記者。此前，川普曾建議將世界盃從「不安全」的城市移走。

然而，2026年世界盃的籌備工作已耗資不菲，並已持續多年，16個主辦城市包括墨西哥的3個和加拿大的2個。

負責在舊金山灣區聖克拉拉的李維斯體育場（Levi's Stadium）舉辦六場比賽的灣區組委會，預計將支出4500萬至5000萬美元。該組織的發言人沒有回應關於川普言論的置評請求。

但代表聖塔克拉拉市的聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)表示，將任何一場比賽推遲舉行都是錯誤的決定。

他在聲明中說：「如果川普真的要推遲任何一場比賽，將會造成混亂，並降低賽事的安全性。這些比賽的籌備和協調工作已經進行了多年的規畫和協調，包括安保工作。」

聖克拉拉縣是明年將舉辦比賽的九個縣之一，這九個縣的選民在2024年大選中絕大多數都投票支持了前副總統賀錦麗。

英國拉夫堡大學（Loughborough University）副教授雷維拉克（Johan Rewilak）發現，足球的受歡迎程度與民主黨選民之間存在關聯。「投票意向與對足球的喜愛程度之間存在著強烈的正相關性，」他說， 「通常情況下，民調顯示更傾向於民主黨的人，往往也是更支持足球的人。」

西維吉尼亞大學社會學教授伍茲（Josh Woods）表示：「世界足球文化與川普的本土主義和民族主義格格不入。」

一些民主黨議員，例如李卡多（Sam Liccardo）不擔心川普與國際足總官員的密切關係或影響力。李卡多曾任聖荷西市長。他在一封電子郵件中表示，在申辦過程中他曾與國際足總會面。

「我知道他們明白，在美國，沒有哪個地方比我們這裡擁有更好的場地、更安全的環境，以及更狂熱的球迷」，他說。

至於川普關於可能更換比賽地點的言論，李卡多並未過度關注。「南灣每個人都在全力以赴，確保做好舉辦一屆盛大世界盃的準備」，他說， 「其他任何事情都是無關緊要的干擾」。

川普 世界盃 民主黨

上一則

300觀眾現身「面子」放映會 陳沖談酷兒文化、重啟寫作

下一則

舊金山總醫院社工 被「醫鬧」 病患捅死

延伸閱讀

哈利王子現身脫口秀嗆川普 吐槽「美國人選了個國王」遭噓

哈利王子現身脫口秀嗆川普 吐槽「美國人選了個國王」遭噓
貧富鴻溝變更大 經濟K型分化腐蝕川普經濟招牌 危及共和黨期中選情

貧富鴻溝變更大 經濟K型分化腐蝕川普經濟招牌 危及共和黨期中選情
川普頒甘迺迪中心榮譽獎 親吐「幕僚長要求我主持」

川普頒甘迺迪中心榮譽獎 親吐「幕僚長要求我主持」
美國新國安戰略 涉台措辭比川普第1任更強

美國新國安戰略 涉台措辭比川普第1任更強
最高法院本月將裁定川普關稅案 企業紛紛先提告尋求退款

最高法院本月將裁定川普關稅案 企業紛紛先提告尋求退款

熱門新聞

圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。（受訪者提供）

從「葡萄成熟時」到牧師講台 歌手陳蘭麗展開人生下半場

2025-12-01 20:03
這款蛋糕共有六層，口感既綿密又酥脆，十分豐富。（記者王若然／攝影）

好市多節日限定蛋糕 華人評價高、關心「是否太甜」

2025-12-01 01:18
這幾天灣區天氣與以往相比格外不同，聖荷西晚上只有華氏41度，寒氣逼人，舊金山甚至測到103年以來同期最低溫。（記者江碩涵／攝影）

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

2025-12-04 01:18

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人