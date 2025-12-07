我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

灣區消費力強 超市拓點大戰開打

記者孫愛薇、龔玥、江碩涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多多零食簽下原Joann Fabric位在19765 Stevens Creek Blvd店面，將開設有超過2000多款亞洲零食雜貨。（記者孫愛薇／攝影）
多多零食簽下原Joann Fabric位在19765 Stevens Creek Blvd店面，將開設有超過2000多款亞洲零食雜貨。（記者孫愛薇／攝影）

時序進入了年底，過節氣氛濃厚，灣區也傳出多家知名超市擴張版圖的訊息，顯示灣區仍有一定的消費力，業主才願意積極投資灣區的民生消費零售業。據了解，除了日本超市Hashi、亞洲「多多零食」進駐庫比蒂諾外，北灣獨立品牌Woodlands Market也將進駐聖馬刁，而華裔科技創業家胡立民所投資的「大阪超市」也即將開第二間分店，地點就在佛斯特城。

首家「大阪超市」位於佛利蒙，2021年開幕，是當地第一間日本超市，也因為提供多元化的選擇以及稀有的日本食材，還有現做日式便當等美食，深受當地亞裔民眾喜愛。第二間分店將坐落於佛斯特城，當地也有許多亞裔民眾，開幕時間12月12日，剛好趕上年底過節採買旺季，也將帶給當地民眾全新的體驗。

來自東岸的日本超市Hashi日前宣布在灣區再下一城，將在庫比蒂諾市Stevens Creek Blvd商業廣場開設第一間西岸門市，專門販售亞洲華人零食的「多多零食」，則簽下原Joann Fabric位在19765 Stevens Creek Blvd店面，預計新加入的兩家亞洲超市及零食販售店，將帶給庫市消費者更多購物選擇。

日本超市Hashi目前位在庫市的門市正在進行裝修，尚未公布開幕時間。（記者孫愛薇...
日本超市Hashi目前位在庫市的門市正在進行裝修，尚未公布開幕時間。（記者孫愛薇／攝影）

多多零食 (Duo Duo Snacks)是一間來自洛杉磯的亞洲零食連鎖店，專營中國各式零食，在當地華人社群中頗受歡迎，供應超過2000種零食雜貨商品項目，不定期折扣活動吸引消費者前往。多多零食簽訂庫市的商場內還有金麥麵包店、Cupertino market及日本餐廳，是華裔消費者常造訪之處。

日本超市Hashi目前位在庫市的門市正在進行裝修，尚未公布詳細開幕時間。

庫比蒂諾市長趙良方表示，很高興看到「多多零食」和「Hashi Market」選擇投資庫比蒂諾，為Stevens Creek Blvd上兩個空置已久的店面帶來新活力。過去十年，庫市失去了Vallco和The Oaks兩個購物中心，而Stevens Creek Blvd沿線還有好幾個鄰里型購物中心，即便被畫設為高密度住宅用地，仍將被改建為聯排別墅，這樣的趨勢減少了庫市的零售選擇，也削弱了城市的營業稅基。

趙良方提到，這也是市府重新啟動「經濟發展委員會」的原因之一，該委員會已於本月召開首次會議，專注於強化庫市現有的商業廊道，並支持大小型企業的發展。她呼籲，歡迎這類新零售業者進駐，不僅展現了各界對庫比蒂諾未來的信心，也有助於讓城市持續成為一個適合居住、工作與購物的充滿活力的地方。

聖馬刁市中心也有商場的變化，雖然今年初失去Draeger's Market，但北灣創立的獨立品牌Woodlands Market已確認進駐E. Fourth Ave. 222號，預計為市中心補上備受居民關注的民生空缺。

Woodlands Market 在舊金山的門店。（圖源 Google Map）
Woodlands Market 在舊金山的門店。（圖源 Google Map）

根據san mateo daily journal的報導，Woodlands Market將坐落於未來五層樓混合用途建築的一樓，店面面積約1.9萬平方英尺。整體開發案由Lane Partners與Prometheus Real Estate Group推動，規畫包含十戶低收入住宅與104000平方英尺辦公空間，並計畫於2026年初夏開工。

Lane Partners表示，Woodlands Market正是開發團隊期待的社區型零售夥伴，「這家受歡迎的在地雜貨店不僅能滿足日常所需，也將成為市中心未來多年的穩定核心。」Woodlands Market創辦人Don Santa也指出，聖馬刁市「是最完美的下一站」，並表示品牌將繼續以天然、永續產品為主打。

現址建物將全數拆除，新建工程也使Draeger's Market先前的營運前景更添不確定性。此前，市中心已長期缺乏大型民生零售，居民也擔憂快速增加的商辦與住宅是否伴隨足夠的社區設施。市府因此在開發案核准條件中，明確要求該處必須設有一家雜貨店。

聖馬刁市市長Adam Loraine表示，希望Woodlands Market的落腳能成為城市、開發商與零售業者共同回應社區需求的「成功示範」。「在市中心擴大住宅規模的同時，確保居民取得生活所需的服務至關重要。」他說，「若能證明傾聽社區聲音是可以做到的，那對城市即將推進的開發案是一個非常好的訊號。」

灣區 零售業

上一則

iTaiwan Foods零食嘉年華 祭折扣優惠

延伸閱讀

舊金山灣區消費力強勁 多家超市版圖擴張

舊金山灣區消費力強勁 多家超市版圖擴張
灣區桌遊團聚百人同樂 親子族群也加入

灣區桌遊團聚百人同樂 親子族群也加入
灣區逾8成房價低於去年 平均跌15%

灣區逾8成房價低於去年 平均跌15%
百科／加拿大雁群入侵小城 1天產生300磅「糞害」

百科／加拿大雁群入侵小城 1天產生300磅「糞害」
娛樂／「天作不合的我們」從製作災難變身年度黑馬

娛樂／「天作不合的我們」從製作災難變身年度黑馬

熱門新聞

圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。（受訪者提供）

從「葡萄成熟時」到牧師講台 歌手陳蘭麗展開人生下半場

2025-12-01 20:03
這幾天灣區天氣與以往相比格外不同，聖荷西晚上只有華氏41度，寒氣逼人，舊金山甚至測到103年以來同期最低溫。（記者江碩涵／攝影）

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

2025-12-04 01:18

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場