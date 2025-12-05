北加收ShakeAlert規模5.9地震警報…原來是史無前例虛驚一場

我的頻道

編譯林思牧╱綜合報導
4日下午4時，ShakeAlert網站上仍然列出今早發布的錯誤警報（照片右下方）。(earthquake.usgs.gov/data/shakealert/)
4日下午4時，ShakeAlert網站上仍然列出今早發布的錯誤警報（照片右下方）。(earthquake.usgs.gov/data/shakealert/)

ShakeAlert於4日上午8時過後給北加州發布的規模5.9地震警報，實為史無前例的虛驚，當局正在調查原因。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，ShakeAlert地震預警系統會在地震發生時立即通知人們，該系統4日早上向北加州60多萬人發出警報，稱內華達州發生了規模5.9地震，但實際上並沒有地震。

ShakeAlert警報稱，上午8時06分內華達州戴頓（Dayton）附近（位於太浩湖以東約15哩處）發生地震。然而幾分鐘後該警報被刪除，美國地質調查局（USGS）網站上的原始事件報告也被撤下。USGS發言人索比耶茨克（Steven Sobieszćzyk）表示，這是一次誤報。

「今早內華達州並沒有發生規模5.9地震，」他說。「我們正在調查為什麼會發布了那個警報，一旦有更多信息，我們將立即公布。」在警報被刪除之前，USGS的「你感覺到了嗎？」調查僅記錄到三名受訪者表示感覺到了地震——而且他們都位於離報告震央100哩以外的地方。

ShakeAlert利用埋在地下的感測器向數百萬手機用戶發送地震預警通知，包括透過MyShake應用程式。這些感測器測量地震中最快的、最早出現的地面運動，即P波，P波通常在更強烈的震動開始前幾秒鐘出現。

ShakeAlert的目的是在強烈震動到來之前發出預警，以便人們可以躲到桌子底下並採取其他預防措施。索比耶茨克指出，地震預警系統是自動化的，雖然通常比較準確，但也曾出現過幾次震級預測錯誤的情況。

2021年5月，ShakeAlert系統報告稱太浩湖西岸Truckee附近發生了規模6.0地震。後來證實，實際發生的是規模4.7的地震。USGS的科學家表示，震級高估的原因是地震發生在ShakeAlert地震感測器陣列的邊緣，而隨著內華達州新增感測器和軟體更新，這個問題已得到解決。

內華達大學雷諾分校的地震實驗室主任羅伊（Christie Rowe）表示，如果4日上午在太浩湖以東15哩的偏僻地區真的發生了一次規模5.9地震，灣區居民最多也只會感受到輕微的震動。

