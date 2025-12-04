我的頻道

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認:AI數千億美元支出存在巨大風險

「摔肋排」衍生疑慮 密爾比達Pho Love決永久歇業

記者龔玥／聖荷西報導
圖為已宣布永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）
圖為已宣布永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

先前因一段「摔豬肋排」影片引發爭議的河粉店Pho Love。儘管餐廳在完成整改後，已獲衛生部門准許復業，但最終仍選擇不再開門，宣布永久歇業，結束在密爾比達的營運。

事件發生於兩周前，一段在社群媒體瘋傳的影片顯示，一名員工在後方停車場將冷凍豬肋排反復重摔在地面，以便拆分肉塊。畫面曝光後迅速引發網友批評，不少民眾質疑食品安全與衛生管理，討論聲量迅速飆升。

聖塔克拉拉縣衛生局在影片曝光後前往檢查，並指出餐廳被勒令暫時停業並非因為摔肉行為本身，而是因現場發現其他違規，包括放在地板上且未冷藏的生雞肉，以及店內發現一隻蟑螂。基於多項衛生問題，當局要求Pho Love暫停營業並改善。

完成整改後，該店上周已重新取得營業許可。然而，根據NBC Bay Area報導，店主表示，事件引來大量負面評論、網路攻擊與仇恨訊息，讓店家與員工感到恐慌，不敢重新開門，擔心安全受威脅。最終，Pho Love決定永久歇業。

餐廳方面尚未宣布是否計畫另覓地點重新營業。此事件也引發外界討論，在社群網路放大效應下，小型餐飲業者如何在食品衛生規範與網路輿論壓力間求生存，成為新的省思焦點。

