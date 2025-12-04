聖荷西青少年購物中心「黑五」槍擊案 檢方要求移交成人法庭審理

我的頻道

聖荷西訊
聖塔克拉拉縣地檢長羅森表示，青少年持槍「必須受到非常非常嚴肅的處罰，並追究其責任」。(聖縣地檢處官網)
聖塔克拉拉縣地檢長羅森表示，青少年持槍「必須受到非常非常嚴肅的處罰，並追究其責任」。(聖縣地檢處官網)

聖克拉拉縣地檢長羅森(Jeff Rosen)3日(周三)宣布，地檢處已對涉嫌在「黑色星期五」當天於聖荷西Westfield Valley Fair購物中心槍擊三人的青少年提起謀殺未遂指控，受害者包括一名疑似敵對幫派成員和兩名購物者。羅森將請求少年法庭法官將此案移交成人法庭審理。

這起暴力事件再次引發了關於加州青少年司法系統的辯論，並提出了一個問題：對青少年罪犯施加更嚴厲的法律制裁能否有效遏制暴力犯罪？或者，這只是青少年衝動行為的一個例證，需要更多的寬容、理解和改造？

「當你只有17歲，帶著一把上了膛的槍進入擁擠的購物中心，胡亂掃射，險些造成人員傷亡，甚至多人死亡時，你就應該為此坐牢。」羅森在聖縣少年拘留所外的記者會上這樣說道。

這名身材瘦削的青少年周三上午出現在少年法庭，他緊張地跺著腳，不時回頭看向他的母親和繼父。主審法官西爾瓦（Julianne Sylva）下令，被告必須繼續被關押在少年拘留所，並且不得與三名受害者接觸。下次聽證會定於15日舉行。

羅森表示，還有三名成年人將被控為窩藏嫌疑人，罪名是「窩藏」（harboring）了逃離商場的嫌疑犯。法庭紀錄顯示，這三人包括21歲的穆里略（Allana Nevaeh Murillo），槍擊案發生時，有人看到她推著嬰兒車，帶著孩子和嫌疑人在一起；以及兩名男子，其中一人是嫌疑人的兄弟，與穆里略有戀愛關係。

羅森表示，對這名17歲少年的謀殺未遂指控是關於「是為了一個街頭犯罪團伙的利益」。 28歲的男性受害者胸部中槍，但幾天後就出院了。嫌疑人還被控兩項使用致命武器襲擊罪，致兩名旁觀者（一名女子和一名16歲少女）「嚴重受傷」，她們腿部中槍。

法官將決定嫌疑人是在少年法庭還是成人法庭受審。羅森表示，如果嫌疑人在少年法庭被判有罪，他最多可能面臨在少年管教所服刑三到五年，接受所謂的「安全監管」。而如果在成人法庭被判有罪，他可能至少要服刑15年才有資格獲得假釋。

Valley Fair槍擊案發生三天後的記者會上，聖荷西市長和高級執法官員將槍擊案的責任歸咎於他們所批評的加州寬鬆的法律。

「當我們的青少年法律如此薄弱時，」警察局長約瑟夫(Paul Joseph)周一說，「年輕人的罪犯幾乎感覺不到任何後果。」

但並非所有人都同意這種說法。聖克拉拉縣公辯律師西爾弗（Damon Silver）在周二接受採訪時表示，呼籲加重刑罰是「誤導性的」。鼓勵青少年改造的制度幫助聖荷西保持了美國最安全的大城市之一的地位。「數十年的研究表明，我們無法透過懲罰來解決青少年暴力行為的悲劇性但罕見的案例。」

聖塔克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）審查了多段襲擊事件的監視器畫面後表示，青少年持槍「必須受到非常非常嚴肅的處罰，並追究其責任」。

