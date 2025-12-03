羅偉「家庭分區計畫」 市議會首讀過關　

我的頻道

記者李怡╱舊金山報導
舊金山家庭分區計畫在2日在市議會首讀過關。（記者李怡／攝影）
舊金山家庭分區計畫在2日在市議會首讀過關。（記者李怡／攝影）

舊金山市議會2日首讀通過市長羅偉（Daniel Lurie）提出的「家庭分區計畫」（Family Zoning Plan），朝增加可負擔住房、協助市內家庭留在城市邁出重要一步。羅偉在會後發表聲明，這項改革旨在讓更多年輕人、家庭與長者能在負擔得起的情況下繼續居住於舊金山，而不是被迫搬離自己熱愛的社區。

目前舊金山許多家庭苦於高房租、難以購屋，即使在城市長大，也未必能在成年後負擔住房成本。羅偉表示，市府責任就是盡一切努力幫助他們，當天的投票是重要的第一步。他強調，家庭分區計畫的目標，是增加城市整體住房量，尤其讓在地孩子有機會長大後仍能在舊金山成家立業。

舊金山的居住成本危機已影響到廣大民眾。家庭分區計畫是羅偉住房政策的重要一環，內容包括簡化開發流程、增加多戶型住宅的興建機會，並透過分區調整讓更多區域能建造適合家庭的住房。但議案在地方上也有不同的意見。

首讀審議有七票贊成，包括監委會主席孟達文（Rafael Mandelman）及市議員李爾德（Danny Sauter）、馬百樂（Bilal Mahmood）、麥德誠（Matt Dorsey）、謝里爾（Stephen Sherrill）、王兆倫（Alan Wong）與梅義嘉（Myrna Melgar）。另有四票反對。

根據市議會討論，家庭分區計畫強調三個核心目標，一是增加住房供應並提升負擔能力。協助中小企業在人口更穩定的社區環境下生存。保護舊金山多元街區的生活品質與文化特色。

家庭分區計畫尚須在市議會進行二讀審議，通過後才會正式成為市府政策。

