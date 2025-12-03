我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

舊金山19大道開始整修一年 居民憂交通大亂

編譯林思牧／綜合報導
舊金山19大道進行整修，社區居民擔憂交通會大亂 。(谷歌地圖)
舊金山19大道進行整修，社區居民擔憂交通會大亂 。(谷歌地圖)

舊金山19大道（19th Avenue）開始進行為期一年的整修，社區居民擔憂交通會大亂。

舊金山標準（San Francisco Chronicle）報導，由於海傍公路（Great Highway）已封閉，19 大道又預期要整修一整年，日落大道（Sunset Boulevard）將是舊金山西側最後一條完全開放的南北向走廊。12月1日加州交通廳（Caltrans）開始重鋪19大道－這條位於舊金山西側的南北交通幹道與加州1號公路重疊。

這條街原已車水馬龍，尤其是在上下班尖峰時段。Caltrans稱未來12個月，司機和公車乘客將面臨更嚴重的交通擁堵、噪音和出行不便。「這簡直是一場災難，」住在19大道靠近Wawona Street的Mary Kwong說。她每天通勤到聖拉斐的一家醫院，都要經過這條路和金門大橋。

居民表示，19大道亟需重鋪路面，但施工的時機卻令人惱火。

「施工期間肯定會非常糟糕，」82歲的斯洛特大道居民伯頓（Michelle Burton）說，「但如果Great Highway沒有關閉的話，情況會好一些。」

70歲的珍妮佛林（Jennifer Lam）自2003年起就住在Wawona Street附近的19大道上，她預測Sunset Boulevard將會不堪重負。「這裡很多人都反對關閉Great Highway，因為大家經常用它去列治文區，尤其是在19大道交通擁堵的時候，」她說，「現在，他們只剩下一條路可走了。」

交通局已為重鋪工程籌畫了兩年。第一階段將從Sloat Boulevard和19大道交匯處開始。施工人員將以半個街區為單位，分階段鋪設北行停車道，直到林肯路。之後，施工人員將重複上述步驟，鋪設南行停車道。

第二階段計畫於明春進行，以同樣的先北後南交錯的方式重鋪所有三條行車道。從明夏開始施工將向南推進，從Sloat Boulevard向南，至舊金山州大附近的Holloway Avenue。

舊金山19大道的工程已經開始 。(谷歌地圖)
舊金山19大道的工程已經開始 。(谷歌地圖)

舊金山 Boulevard 加州

上一則

羅偉「家庭分區計畫」 市議會首讀過關　

下一則

列治文-聖拉斐大橋收費亭下周拆除 將成開放式道路收費橋梁

延伸閱讀

舊金山「家庭分區」計畫首讀過關 力保下一代留在城市

舊金山「家庭分區」計畫首讀過關 力保下一代留在城市
東華醫院張建清退休 舊金山市議會表彰30年貢獻

東華醫院張建清退休 舊金山市議會表彰30年貢獻
舊金山控告10大食品巨頭 賣成癮加工食品害人變胖生病

舊金山控告10大食品巨頭 賣成癮加工食品害人變胖生病
紐約布碌崙8大道華人按摩店遭持刀搶劫 3匪洗劫近萬元

紐約布碌崙8大道華人按摩店遭持刀搶劫 3匪洗劫近萬元
合併擴大或關閉 舊金山聯合學區再議「校園重組」

合併擴大或關閉 舊金山聯合學區再議「校園重組」

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
警車示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

聖荷西Valley Fair購物中心發生槍擊案 兩人受傷

2025-11-28 21:28

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效