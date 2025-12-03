舊金山19大道開始整修一年 居民憂交通大亂

舊金山19大道進行整修，社區居民擔憂交通會大亂 。(谷歌地圖)

舊金山 19大道（19th Avenue）開始進行為期一年的整修，社區居民擔憂交通會大亂。

舊金山標準（San Francisco Chronicle）報導，由於海傍公路（Great Highway）已封閉，19 大道又預期要整修一整年，日落大道（Sunset Boulevard ）將是舊金山西側最後一條完全開放的南北向走廊。12月1日加州 交通廳（Caltrans）開始重鋪19大道－這條位於舊金山西側的南北交通幹道與加州1號公路重疊。

這條街原已車水馬龍，尤其是在上下班尖峰時段。Caltrans稱未來12個月，司機和公車乘客將面臨更嚴重的交通擁堵、噪音和出行不便。「這簡直是一場災難，」住在19大道靠近Wawona Street的Mary Kwong說。她每天通勤到聖拉斐的一家醫院，都要經過這條路和金門大橋。

居民表示，19大道亟需重鋪路面，但施工的時機卻令人惱火。

「施工期間肯定會非常糟糕，」82歲的斯洛特大道居民伯頓（Michelle Burton）說，「但如果Great Highway沒有關閉的話，情況會好一些。」

70歲的珍妮佛林（Jennifer Lam）自2003年起就住在Wawona Street附近的19大道上，她預測Sunset Boulevard將會不堪重負。「這裡很多人都反對關閉Great Highway，因為大家經常用它去列治文區，尤其是在19大道交通擁堵的時候，」她說，「現在，他們只剩下一條路可走了。」

交通局已為重鋪工程籌畫了兩年。第一階段將從Sloat Boulevard和19大道交匯處開始。施工人員將以半個街區為單位，分階段鋪設北行停車道，直到林肯路。之後，施工人員將重複上述步驟，鋪設南行停車道。