愈來愈多人獨居 舊金山僅44%是家庭住房

編譯組╱綜合報導
根據人口普查數據，舊金山所有住房中，只有44%是家庭住房，有越來越多舊金山人選擇獨居。(自舊金山縣市府臉書)
根據人口普查數據，舊金山所有住房中，只有44%是家庭住房，有越來越多舊金山人選擇獨居。(自舊金山縣市府臉書)

舊金山大部分房屋居住成員，並非由真正家庭組成。隨著時間推移，愈來愈少人選擇同住。根據人口普查數據，舊金山所有住房中，只有44%是家庭住房。並非因為大量年輕人居住在合作公寓(co-ops)等新居住模式，更主要原因，是因為有愈來愈多舊金山人選擇獨居。

舊金山紀事報報導，舊金山有近20%居民獨居，只有半數人與他人同住。儘管舊金山居民的家庭規模，長期以來都比其他地區小，部分原因是當地兒童人數較少，但多年來，平均每戶居住人數維持穩定。然而，疫情期間發生變化，舊金山的家庭數量的縮減速度、超過加州其他地區，迄今尚未恢復。

獨居者眾多，是具有挑戰的社會問題。若願意同住的人減少，代表需要更多住房來容納相同數量的居民。此外，人口老齡化與大量空巢老人，意味著許多童年時期臥室如今空置，成年子女卻無法負擔自己住房。

舊金山情況也是如此。儘管部分社區仍主要由居住在傳統獨棟住房的家庭組成，包括雙峰(Twin Peaks)以西與the Avenues地區，長期為獨棟住房聚集地，但沒有一個地方的家庭規模，可以大過舊金山南部工人階級社區住房。

以西語裔與亞裔為主的Outer Mission區，擁有全舊金山市最大住家規模，平均每個住家約有3.4名居民，不僅高於舊金山市的平均水平，也超於整個加州的平均水平。

於此同時，許多居民居住在單間公寓的田德隆區(Tenderloin)，每間住房單位的居住人數最少。意義深遠的是，家庭規模最大社區，也可見到住家人數下降幅度也最大。過去十年期間，Excelsior、Outer Mission與Ingleside地區的平均家庭規模皆大幅下降。

不過，部分較為富裕社區，例如Presidio、Noe Valley與米慎灣(Mission Bay)，已成為有幼兒家庭的熱門住家選擇，這些社區的家庭規模有所增長。

