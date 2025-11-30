用這種「小工具」偷車 東灣竊賊30秒內得手

東灣竊賊輕鬆盜車，全因合法工具人人可購。（取自Pexels）

根據「信使報」（Mercury News）報導，同一夥竊賊駕駛偷來的Dodge Durango越野車，在短短一小時內先後闖入屋崙 （Oakland）當地兩家商店，砸碎店面玻璃，搶走數千美元現金、彩票、雪茄紙及其他商品後逃之夭夭。

截至11月，警方僅鎖定並逮捕了九月連環入室盜竊案中四名蒙面嫌犯中的一人。在突襲其住所時，警方發現了Dodge車鑰匙遙控器及一套簡易鑰匙重編程工具（reprogrammer）。法庭記錄顯示，這套工具正是全州汽車竊賊的主要作案手段。

鑰匙編程器可接入現代汽車（從豪華車到舊車）面板後方的插孔，通常用於協助車主找回丟失的鑰匙。但警方指出任何人都可在線購買此類設備，熟練的竊賊僅需30秒即可啟動並盜走車輛。

法庭記錄顯示，涉嫌9月2日屋崙兩家商店入室盜竊案的嫌疑人18歲的查皮納-岡薩雷斯（Raul Chapina-Gonzalez）已被控二級搶劫、入室盜竊及破壞財物罪。但東灣警方目前正進一步調查查皮納-岡薩雷斯等人涉嫌參與大型汽車盜竊團伙的行徑，該團伙專門盜竊高端車輛進行轉售。

當局稱查獲其Instagram等帳號發布過盜竊車輛銷售清單，還吹噓靠「strikes」（盜車行話）發家致富，曾上傳多張槍枝與汽車盜竊常用設備Autel鑰匙編程器並排的照片，並詢問能否找到能為被盜Lexus更換車輛識別碼（VIN）的人。

鑰匙編程器配合其他汽車盜竊手段，能使車輛轉售變得相對容易。若有人能聯絡到VIN碼篡改服務及非法第三方重新登記服務（有時由當地非法拆車廠提供），便可在警方察覺前完成車輛重新登記，將其掛在第三方在線市場出售給不知情的買家。

加州 公路巡警（California Highway Patrol ，簡稱CHP）通常建議車主向汽車製造商諮詢如何封堵鑰匙重新編程器使用的接入點，即車載診斷埠（onboard diagnostic port，俗稱OBD II接口），該接口通常位於前排座椅面板下方，自1996年起便成為乘用車的強制配置。部分防盜鎖或熄火開關（kill switches）可通過售後市場購買安裝。其他防範措施則較為基礎，例如將車輛停放在住宅大門後方，或使用方向盤鎖具裝置。

但變革或將到來。今年1月生效的新法案AB 486將把鑰匙重新編程器與削尖鑰匙（shaved keys）等工具同列為潛在盜竊工具，根據州法律，持有此類設備將構成輕罪。

CHP今年發布的報告追蹤了十大最易被盜汽車及卡車/SUV 品牌，除一個品牌外，其餘均為Hyundai、Kia或Chevrolet。