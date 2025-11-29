我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

泛美金字塔大樓業主 法律糾紛升級 被控反勒索

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山地標泛美金字塔大樓。(谷歌地圖)
舊金山地標泛美金字塔大樓。(谷歌地圖)

舊金山泛美金字塔大樓（Transamerica Pyramid）的幾位業主，因涉嫌透過投資支付「奢靡」生活的費用，面臨「反勒索及腐敗組織法」指控 。

舊金山紀事報報導，泛美金字塔大廈的業主與一家原計畫入駐這座標誌性建築頭三層的豪華會員制俱樂部之間的持續法律糾紛本周升級，對方聲稱該集團的投資被用於資助業主「奢靡」的生活方式。

CORE俱樂部的律師修改了他們的訴狀。該訴狀去年在紐約法院提起，旨在終止俱樂部在金字塔大廈的租賃合同，並指控大廈所有者什沃（Michael Shvo）及其合夥人在該交易中存在「自我交易」和欺詐行為。如今，律師將矛頭指向這家位於曼哈頓的開發商和德國最大的退休基金，指控他們違反了反勒索及腐敗組織法RICO（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act）。

修改後的起訴書指控，施沃、德國政府支持的巴伐利亞養老金管理公司（Bayerische Versorgungskammer，簡稱BVK）及其顧問德意志金融集團（Deutsche Finance Group）和德意志金融美國公司（Deutsche Finance America）策畫了一項「欺詐計畫」，旨在從丹尼根企業（Danniegene）手中「奪取」這家私人社交俱樂部的所有權和控制權，並詐騙他們數千萬美元。

訴訟稱，該計畫是透過BSD合夥公司實施的，該公司是由合夥人成立的合資企業，旨在投資全美各地的優質房地產。這些RICO的指控似乎源自於CORE、施沃及其合夥人去年底達成的一項協議的破裂。

舊金山 德國 退休

上一則

加州頂大學費比較：南加大9.9萬最貴、本地生讀柏加大4.6萬

下一則

川普10萬簽證費新措施 影響H-1B尚不確定

延伸閱讀

大埔大火近60年最嚴重 死傷超1992年長沙灣、1996嘉利

大埔大火近60年最嚴重 死傷超1992年長沙灣、1996嘉利
香港大樓惡火44死 住戶：鄰居多是行動不便長者

香港大樓惡火44死 住戶：鄰居多是行動不便長者
土耳其知名記者被控威脅厄多安 法院判刑4年2個月

土耳其知名記者被控威脅厄多安 法院判刑4年2個月
神話泡沫破裂...大批主播撤離 杭州網紅大樓租金腰斬

神話泡沫破裂...大批主播撤離 杭州網紅大樓租金腰斬
南韓國防部將搬回龍山原址 搬遷費估達1625萬美元

南韓國防部將搬回龍山原址 搬遷費估達1625萬美元

熱門新聞

一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
北加第一家八方雲集開幕，讀者分享，牛肉麵很大碗、肉很大塊還有三塊大蘿蔔。（艾麗小姐的玩耍日記提供）

台灣鍋貼「八方雲集」進軍灣區 聖塔克拉拉首店開幕

2025-11-21 20:31
短款（左）與長款的iPhone Pocket 。(apple.com)

蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光

2025-11-21 01:19

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗