泛美金字塔大樓業主 法律糾紛升級 被控反勒索

舊金山地標泛美金字塔大樓。(谷歌地圖)

舊金山 泛美金字塔大樓（Transamerica Pyramid）的幾位業主，因涉嫌透過投資支付「奢靡」生活的費用，面臨「反勒索及腐敗組織法」指控 。

舊金山紀事報報導，泛美金字塔大廈的業主與一家原計畫入駐這座標誌性建築頭三層的豪華會員制俱樂部之間的持續法律糾紛本周升級，對方聲稱該集團的投資被用於資助業主「奢靡」的生活方式。

CORE俱樂部的律師修改了他們的訴狀。該訴狀去年在紐約法院提起，旨在終止俱樂部在金字塔大廈的租賃合同，並指控大廈所有者什沃（Michael Shvo）及其合夥人在該交易中存在「自我交易」和欺詐行為。如今，律師將矛頭指向這家位於曼哈頓的開發商和德國 最大的退休 基金，指控他們違反了反勒索及腐敗組織法RICO（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act）。

修改後的起訴書指控，施沃、德國政府支持的巴伐利亞養老金管理公司（Bayerische Versorgungskammer，簡稱BVK）及其顧問德意志金融集團（Deutsche Finance Group）和德意志金融美國公司（Deutsche Finance America）策畫了一項「欺詐計畫」，旨在從丹尼根企業（Danniegene）手中「奪取」這家私人社交俱樂部的所有權和控制權，並詐騙他們數千萬美元。

訴訟稱，該計畫是透過BSD合夥公司實施的，該公司是由合夥人成立的合資企業，旨在投資全美各地的優質房地產。這些RICO的指控似乎源自於CORE、施沃及其合夥人去年底達成的一項協議的破裂。