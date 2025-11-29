DOGE砍經費 衝擊灣區非營利組織運作 學區暫停增聘輔導員

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
馬斯克今年年初手持大電鋸，表示要大砍聯邦政府冗員和經費。(美聯社)
馬斯克(Elon Musk)曾經主掌的政府效率部DOGE，所執行的經費裁減對灣區造成重大打擊，非營利組織、學校和地方機構受到的影響尤大。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，加州西北區天主教慈善機構，在聯邦政府取消其已連續15年每年獲得的50萬美元公民入籍培訓撥款前僅8小時才得知此事。3月27日，國土安全部通知這家位於聖塔羅莎的組織，由於其工作不再符合該部的優先考量，因此必須在當天結束前停止所有由該撥款資助的工作——幫助合法移民完成複雜的入籍流程，剩餘的30多萬美元撥款也被終止。

對DOGE而言，這只是其「節省開支清單」上的一筆小支出。但對這間天主教慈善機構而言，這卻對其每年為數百名移民提供入籍考試輔導課程、法律諮詢和費用補助的能力構成了生死攸關的威脅。

「這完全出乎意料，也完全不合常理，」執行長霍姆斯（Jennielynn Holmes）說。「我們不應該讓那些為社區做出巨大貢獻、盡職盡責的人們感到不受歡迎、不被接納。 」

儘管聯邦法院已認定DOGE的許多行動違法，並暫停或命令其撤銷，但灣區和許多其他社區一樣，都因DOGE的使命而發生了改變。它影響了方方面面，從當地居民可享受的服務，到該地區著名大學的學術研究，再到自然景觀。

位於蒙洛公園的一處佔地18畝的企業園區（曾是美國地質調查局所在地）於8月售出；與此同時，位於聖馬刁和核桃溪的國稅局稅務援助中心已關閉或即將關閉，原因是DOGE在剝離聯邦房地產資產。北加州一個學區暫停了增聘輔導員和社會工作者的計畫；一個環保非營利組織撤回了向東巴洛阿圖家庭分發空氣淨化器的計畫；舊金山的藝術機構在撥款被DOGE的清理行動波及後，不得不緊急調整演出安排。

紀事報的分析顯示，截至5月底，DOGE聲稱透過在該地區取消240多份合約和租賃協議，節省了近4.8億美元。當時灣區NBC的一項調查發現，另有118份與當地企業和非營利組織簽訂的聯邦合約被終止，總價值至少達1.17億美元，這擾亂了他們的正常運營，並迫使他們裁員。

灣區 加州 舊金山

