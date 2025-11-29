川普10萬簽證費新措施 影響H-1B尚不確定

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
亞馬遜在上個財政年度申請的H-1B簽證最多，圖為Amazon在西雅圖的總部。 (谷歌地圖)
亞馬遜在上個財政年度申請的H-1B簽證最多，圖為Amazon在西雅圖的總部。 (谷歌地圖)

川普的10萬美元簽證費將如何影響H-1B簽證主要雇主？目前哪些公司是雇用最多H-1B簽證的員工？

舊金山紀事報報導，隨著川普政府對技術性外國員工的H-1B簽證計畫發動猛烈抨擊，上一財年的數據顯示，美國最大的科技公司成為H-1B簽證持有者的主要雇主，取代了歷來大量僱用此類外國專業人士的印度顧問公司。

「美國國家政策基金會」NFAP（National Foundation for American Policy）最新分析顯示，至少自2000年以來，這是首次沒有一家印度科技公司躋身2025財年H-1B簽證新申請人數的前四名。亞馬遜、Meta、微軟和谷歌在2025財年提交的H-1B簽證申請數量最多。

印度跨國科技公司Infosys和塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services）歷來是H-1B簽證申請人數最多的公司，但此次排名有所下降。根據NFAP的分析，加州核准的新H-1B簽證數量遙遙領先其他各州，約2萬1600份，幾乎是排名第二的德州的兩倍。

NFAP的分析也發現，灣區的三個大城，聖荷西、聖塔克拉拉和舊金山，位列新H-1B簽證申請數量前六名之中。這些數據凸顯了川普對新H-1B簽證申請徵收10萬美元簽證費的政策，可能會對矽谷科技公司造成多麼嚴重的衝擊，這些公司歷來大量僱用這類員工。

反對H-1B計畫的人認為它損害了美國科技工作者的利益；而包括輝達執行長黃仁勳和特斯拉執行長馬斯克在內的知名科技企業家則認為，該計畫對於創新至關重要，能夠幫助企業聘用最優秀、最聰明的非美國籍人才。

這項費用是在9月公佈的，但在2025財年的大部分申請提交時尚未正式宣布，因此其影響要到下一個財年才會顯現。由於先前人們對該費用的適用對象存在疑問，美國公民及移民服務局（USCIS）於10月澄清，該費用僅適用於在美國境外提交的、不持有H-1B簽證的新申請。

這可能會減輕該費用的影響，因為大量尋求H-1B身份的人員已經持有其他合法身份，例如F-1學生簽證。H-1B簽證通常是美國公司在美國聘用外國公民的唯一途徑，如果政府讓雇主使用 H-1B 簽證變得過於困難，就會有更多的工作和資源流向美國以外的地方。

