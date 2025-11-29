我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

聯合廣場黑五人潮比去年多2成 疫後冷清市中心終迎回溫

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合廣場黑色星期五購物人潮漸漸回暖。（記者李怡╱攝影）
聯合廣場黑色星期五購物人潮漸漸回暖。（記者李怡╱攝影）

舊金山聯合廣場今年黑色星期五(Black Friday）再現久違的熱鬧景象。28日上午，多家品牌門口已可見短暫排隊人潮，許多華裔與遊客趁早進城搶折扣。疫情後多年冷清的市中心零售區，終於迎來一波清晰可見的回流。商家普遍表示，今年人潮比去年同期增加兩成左右，雖仍未恢復到疫情前水準，但已讓零售業者久違地感到樂觀。

今晨最早開門的商家之一是Pop Mart店外聚集約三十名消費者，排隊隊伍從Powell街一路延伸到電車纜車轉盤處。一位來自東灣的華裔家庭表示，今年決定回到市中心，主要看看市區是不是變安全、變乾淨」。他說，現場人潮明顯比去年熱鬧，不少店家推出30%至50%折扣，家人買得比預期多。

市政府近年加強市區零售安全，包括在 聯合廣場(Union Square)範圍部署巡邏員、加強假日警力、協助店家改善門面安全措施等。今年Black Friday現場可見多名警員在廣場周邊走動。多間商店店員也提到，今年偷竊與衝突事件較去年下降，治安氣氛明顯改善。一名在化妝品專櫃工作的店員表示，去年店內物品常被順手牽羊，今年至今類似情況很少見。

部分大型店如Westfield舊金山中心關閉後，原本集中於市中心的購物人流外移至其他商場，使得聯合廣場雖回溫，但仍難復當年盛況。店員表示目前人潮雖比去年強，但客單價不算高，大部分人買必需品、買折扣品，不太願意花大錢。他認為，整體經濟壓力仍使消費者更加謹慎。

即便如此，聯合廣場今天的熱鬧氛圍，仍讓不少居民感到城市逐漸回到正軌。一位住在SoMa的年輕上班族受訪時說，「今年第一次感覺Black Friday又回來了。」她表示，午後預計會與朋友到附近餐廳用餐，市區的餐廳可能也會迎來外溢人潮。

隨著Black Friday拉開年底購物季序幕，商家們希望這波人潮能延續至12月。商家認為，今年的表現雖仍未達到疫情前，但比去年更好，已經算是朝向回穩的訊號。

聯合廣場黑色星期五購物人潮漸漸回暖。（記者李怡╱攝影）
聯合廣場黑色星期五購物人潮漸漸回暖。（記者李怡╱攝影）
聯合廣場黑色星期五購物人潮漸漸回暖。（記者李怡／攝影）
聯合廣場黑色星期五購物人潮漸漸回暖。（記者李怡／攝影）

Black Friday 疫情 舊金山

上一則

黑五血拼 年輕族群湧向Stonestown

下一則

華埠商家黑五推折扣 未爆人潮但客流穩定

延伸閱讀

聯合廣場 Black Friday 人潮回溫 業者：比去年多2成

聯合廣場 Black Friday 人潮回溫 業者：比去年多2成
東灣公園管理局推廣「綠色星期五」感恩節後一天免費開放公園

東灣公園管理局推廣「綠色星期五」感恩節後一天免費開放公園
舊金山飛武漢如何省1600元？「買長乘短」甩尾攻略瘋傳

舊金山飛武漢如何省1600元？「買長乘短」甩尾攻略瘋傳
舊金山官員感恩節華埠送暖 用國語向長者獻祝福

舊金山官員感恩節華埠送暖 用國語向長者獻祝福
近80年頭一遭 聯合廣場梅西百貨今年無聖誕老人

近80年頭一遭 聯合廣場梅西百貨今年無聖誕老人

熱門新聞

一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
北加第一家八方雲集開幕，讀者分享，牛肉麵很大碗、肉很大塊還有三塊大蘿蔔。（艾麗小姐的玩耍日記提供）

台灣鍋貼「八方雲集」進軍灣區 聖塔克拉拉首店開幕

2025-11-21 20:31
短款（左）與長款的iPhone Pocket 。(apple.com)

蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光

2025-11-21 01:19

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗