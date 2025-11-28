舊金山官員感恩節華埠送暖 用國語向長者獻祝福

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
多位舊金山官員感恩節當天走進華埠，派送火雞送暖。（記者李怡／攝影）
一年一度的安老自助處（Self-Help for the Elderly）感恩節午宴，27日在華埠Lady Shaw活動中心溫馨登場。今年共有逾400名義工走訪五個服務據點，為全市長者準備2600份現場餐點，並向居家長者送出1400份節日大餐。舊金山民選官員特地走進華裔社區，為長者分送火雞，並以國語向長者們獻上感恩節祝福，現場氣氛熱鬧又溫暖。

今年的午宴吸引上百位長者提早入場，不少居民表示，能在節日前與鄰里、好友相聚，是一年中最期待的時刻。活動在歡笑聲與掌聲中揭開序幕，義工團隊自早上9時45分便進場準備，會場擺滿節日裝飾、熱騰騰的火雞與傳統配菜香味四溢，讓整個活動空間充滿節慶氣氛。

包括加州議員楊馳馬（Matt Haney）、市府估值官郭華健（Joaquin Torres）、市議員李爾德（Danny Sauter）、市議員陳詩敏（Connie Chan）、以及市警局、消防局和縣警局局長宮本·保羅皆親臨現場。其中，官員們輪流上前為長者們送出問候，並一起協助切火雞、分送餐點。有幾位官員還特地用流利的國語向長者介紹並說「感恩節快樂」，引來會場長者們一片驚喜笑聲與掌聲。

民選官員們表示，華裔社區是舊金山不可或缺的一部分，不僅歷史悠久，也是城市文化、經濟與多元族群的重要基礎。能與長者一起慶祝節日，是他們的榮幸，更是他們應該做的。公共服務的核心就在於走進社區、看見居民，尤其是年長者需要的不只是餐點，更是被重視與陪伴。

除了官員與義工參與，午宴中還安排火雞切割儀式，現場長者拍照、互道平安，氣氛熱鬧。義工們也在場內外穿梭，協助擺盤、送餐、陪伴聊天，讓很多獨居長者感受到濃濃溫情。

隨著火雞香味瀰漫、節日音樂響起，長者們在一張張擺滿紫色桌巾的長桌旁互相問候，許多人手裡端著熱湯與節日甜點，臉上滿是笑容。對許多獨居的長者而言，這不只是一頓節慶餐，更是一份「社區還記得我們」的溫暖。

多位舊金山官員感恩節當天走進華埠，派送火雞送暖。（記者李怡／攝影）
加州議員楊馳馬（右）在華埠與長者們交談。（記者李怡／攝影）
多位舊金山官員感恩節當天走進華埠，派送火雞送暖。（記者李怡／攝影）
