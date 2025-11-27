年輕世代感恩節新歡 「圍爐火鍋」省事熱鬧又有參與感

我的頻道

記者李怡/舊金山報導
年輕世代感恩節新選擇，圍爐火鍋更有味。（記者李怡/攝影）
一年一度的感恩節在即，在傳統感恩節火雞大餐之外，舊金山灣區不少年輕人選擇另類方式過節吃火鍋。從熱氣蒸騰的麻辣鍋到溫潤香濃的番茄鍋，華人年輕家庭、學生族群與跨族裔朋友間悄然興起「火鍋過節」的新潮流，既省事又熱鬧，讓原本以烤火雞為主的感恩節餐桌有了更新的煙火氣。

在舊金山就讀的華裔留學生Alice笑著說，「我們今年沒有烤火雞，太麻煩了，還不如大家一起涮火鍋，每個人帶一樣食材，就有儀式感又省時間。火鍋更方便、熱鬧、有參與感。」Alice準備與四位室友感恩節當天圍著電磁爐，一邊聊天一邊涮肉，配上汽水與調製醬料，既溫馨又實惠。

在輝達工作的26歲軟體工程師Tony則表示，他從大學開始就習慣與朋友吃火鍋過節。不像烤火雞要備料幾天、烤幾小時，火鍋簡單又能吃得飽，還能顧到素食者和海鮮愛好者的口味。

Tony說，今年朋友間還設計了火鍋食材大賽，每人帶一道創意鍋料，有人準備了韓式年糕，有人帶來四川鴨血，甚至有朋友帶來手工水餃。他說：「這樣的節日更像我們的生活，沒有那麼多傳統框架，有溫度、有連結。」

年輕世代感恩節新選擇，圍爐火鍋更有味。（記者李怡/攝影）
這股火鍋風潮也讓部分中式餐館受益。在舊金山內Inner Richmond的「麻辣英雄」火鍋店，店員表示感恩節假期前三天訂位幾乎客滿，不少客人是來自不同族裔的年輕人與新移民家庭。

店經理陳小姐說，「很多顧客打電話問：感恩節那天開嗎？能不能外帶火鍋套餐？」店家特地推出雙人和四人份的鍋物組合，方便顧客居家團聚。以前感恩節是淡季，現在反而是營業高峰。

在灣區生活多年的老華僑林十居表示，看到年輕一代用自己的方式過節，其實也蠻欣慰的。重要的是家人朋友在一起，吃什麼不那麼重要。火鍋本來就是我們文化裡的團聚象徵。

不少非華裔年輕人也開始愛上火鍋這種自己動手、一起分享的飲食方式。南灣某初創公司的感恩節聚會，就由一位台裔工程師發起火鍋晚宴，邀請白人、西語裔與印度裔同事一同體驗。從選湯底到自己配料，很多人第一次吃就愛上了。

在多元文化共存的灣區，火鍋不只是食物，更是一種生活方式、一種凝聚人心的節日選項。

