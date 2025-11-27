小鎮禁連鎖店進駐 卻誤批准1披薩店營業許可

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
賽巴斯托波充滿了偏僻小鎮的魅力 (谷歌地圖)

灣區蘇諾瑪縣的一個城市，規章中禁止連鎖店進駐市中心，卻不小心的批准了全球第三大披薩連鎖店「小凱撒」（Little Caesars）的營業許可，這下該怎麼解決這個問題？

SFGATE報導，盡管該地區禁止連鎖店入駐，但全球第三大披薩連鎖店仍將進駐賽巴斯托波（Sebastopol）市中心。市政廳已承認，批准小凱撒披薩在231 Petaluma Ave開業是一個行政錯誤。

自2018年以來，在全國擁有25家或以上分店的連鎖企業已被禁止在賽巴斯托波市中心開設分店。然而，根據KPIX-TV報導，市政府官員直到Little Caesars披薩店已經開始施工時才發現這一錯誤，此時已無法合法撤銷其許可證。

「經審查，市政廳承認在處理和發放與小凱撒披薩項目相關的許可證過程中，行政審批出現了錯誤，」該市網站10月22日發布的公告寫道。「由於這一錯誤，許可證發放給了原本可能不符合現行分區法規規定的商家。」

市議員欣頓（Neysa Hinton）告訴媒體，她認為既然之前有多家連鎖企業（包括一家Peet's Coffee）曾入駐過小凱撒披薩的店面，那麼市政府可以允許其他企業繼續經營。「我們犯了個錯誤，我們會扛起責任，」欣頓說。

一些居民擔心Little Caesars的入駐會破壞賽巴斯托波市中心的獨特氛圍，該市中心以其小企業而聞名，例如冰淇淋店Screamin' Mimi's和HopMonk Tavern酒吧。

「真令人失望，竟然會發生這樣的大錯，」寄售家具店Attico的老闆告訴KPIX電視台，「這完全破壞了小鎮的魅力。」根據民主新聞報，來自莫德斯度的印度裔兄弟古爾迪普辛（Gurdip Singh）和哈爾坎布凱哈拉（Harcanb Khehara）是這家新披薩店的業主，他們還在Rohnert Park、Windsor和Santa Rosa擁有小凱撒披薩店。

