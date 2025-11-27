912萬拍出的超人漫畫首期 1939年在舊金山售出

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
在社群媒體上發布的拍賣結果消息。 (影像來源: reddit.com)
灣區三兄弟在母親生前所住的房屋中找到一些漫畫書，其中的一本在拍賣時以912萬元售出，令三人萬分驚喜。

舊金山紀事報報導，它不是鳥，不是飛機，而是全世界最貴的漫畫書，而且它是在舊金山售出的。1939年出版的「超人第一期」（Superman No. 1）於11月20日以912萬美元的天價成交，打破了舊紀錄。這本漫畫首次以超人的個人身分刊登，標誌著這位「超人：鋼鐵之軀」（Man of Steel）的誕生。

此次拍賣由位於德州的Heritage Auctions拍賣行承辦，打破了先前由「動作漫畫第一期」（Action Comics No. 1）創下的600萬美元的最高紀錄。

在本次的拍賣會之前，超人第一期的最高成交價紀錄是2022年的530萬美元。Heritage Auctions副總裁艾倫（Lon Allen）表示：「超人第一期是流行文化史上的一個里程碑。這本漫畫書不僅保存狀況是前所未有的，而且它背後還有一個堪比電影的故事。 」

這本86年前的漫畫保存完好，是去年聖誕節時三兄弟在已故母親位於舊金山住宅的閣樓裡發現的。他們說，母親在大蕭條時期，也就是她九歲時住在舊金山，當時買了這本漫畫以及其他幾本。

他們記得母親曾說過她「藏著一些稀有漫畫」，但他們一直不相信，直到在一個紙箱裡的一堆舊報紙中發現了這本稀有漫畫。灣區寒涼的氣候使這本漫畫保存得非常好。它獲得了權威第三方漫畫評級機構Certified Guaranty Company 9分（滿分10分）的評級。

即使沒有數百萬美元購買極其稀有的漫畫，流行文化愛好者仍然可以在下周的舊金山動漫展（Fan Expo San Francisco）上探索各種漫畫作品，並與幕後創作者見面。這場年度盛會將於11月28-30日在莫斯康展覽中心（Moscone Center）舉行，涵蓋漫畫、遊戲、動漫等各種內容。

舊金山 拍賣 灣區

聖伯納汀諾縣15號公路 全美最致命

密爾比達越南河粉餐廳地板摔肉解凍 遭勒令歇業 檢驗後已重新營業

感恩節不想下廚？灣區中餐廳推節慶大餐

遭川普解雇 金山移民法官法庭落淚：一句解釋、謝謝都得不到

感恩節不想下廚 舊金山中餐廳推節慶大餐

舊金山監獄爆脫衣搜身錄像醜聞 女囚疑被摸胸嘲笑

人流少、租金漲…舊金山Ikea美食廣場 首批加盟餐廳退出

一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
短款（左）與長款的iPhone Pocket 。(apple.com)

蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光

2025-11-21 01:19
北加第一家八方雲集開幕，讀者分享，牛肉麵很大碗、肉很大塊還有三塊大蘿蔔。（艾麗小姐的玩耍日記提供）

台灣鍋貼「八方雲集」進軍灣區 聖塔克拉拉首店開幕

2025-11-21 20:31
舊金山灣區貧困情況出現震驚惡化，在不到一年時間內，多達24.5萬名灣區居民跌入貧窮線以下，相當於灣區每十人中，就有近三人難以負擔基本生活開銷。(示意圖，Copilot AI生成)

舊金山灣區3/10居民難負擔基本開銷 24.5萬人1年內跌貧窮線下

2025-11-20 15:45

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

