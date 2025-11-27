我的頻道

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

密爾比達越南河粉餐廳地板摔肉解凍 遭勒令歇業 檢驗後已重新營業

編譯廖宜怡／綜合報導
密爾比達越南河粉餐廳Pho Love員工摔肉解凍引發眾怒。（TikTok影片截圖）
南灣密爾比達（Milpitas）一家越南河粉餐廳的員工數日前被拍到將冷凍排骨反覆摔在骯髒的地上，影片在網路上瘋傳，餐廳因此被勒令歇業。不過，在經過聖塔克拉拉縣衛生局檢驗後，餐廳已重新營業。

密爾比達越南河粉餐廳Pho Love員工摔肉解凍引發眾怒。（取自谷歌地圖）
聖荷西信使報表示，這段影片在各大社群媒體上獲得數十萬人點擊觀看。從影片中可以看到，這名餐廳員工抓起冷凍排骨，用力摔在鋪在骯髒水泥地上的紙板上，排骨在水泥地上滑行，甚至撞到放在一旁的拖把桶。根據影片拍攝的角度，似乎是從餐廳屋頂上拍攝的。

一位自稱是「地理偵探」（geoguesser）的Reddit用戶發文稱，這家餐廳是位於密爾比達的Pho Love，並向衛生部門檢舉了這家餐廳。接著，來自全美、甚至加拿大的負評和憤怒旋即鋪天蓋地而來。

事件發生後，Pho Love東主陳鴛（Uyen Tran）接受信使報採訪時說：「我和大家一樣擔心，也了解大家的憤怒，我們會盡最大的努力解決這個問題。」

陳鴛一位不願透露姓氏的家屬山姆（Sam）表示，陳鴛仍然對發生的事感到震驚，另一方面還要面對批評和仇恨言論。

聖塔克拉拉縣衛生局20日派員前往Pho Love進行檢查，發現餐廳存在重大違規情事，包括蟑螂氾濫，沒有正確消毒餐具和設備，再加上冷凍排骨的處理方式，當場被勒令歇業。

信使報表示，陳鴛一開始在Yelp的評論上說，「這是前員工及其同夥蓄意的行為，我們從未參與其中。」然而，餐廳後來表示，他們沒有發現任何被陷害的證據。

衛生局上周的檢查報告指出，這是一起個別事件，因為餐廳用於準備肉類的櫃台空間有限。

根據山姆的說法，影片中的員工是一名洗碗工，他原來沒有資格接觸食材，但主動要求幫忙，卻擅自將肉摔在地上，在發現肉被弄髒後，就把它們丟了。據了解，這名洗碗工已經離職。

山姆說：「他的行為令人費解，沒有任何人指示他這麼做。這種做法完全不可接受，也完全沒有必要。」

衛生局24日重回Pho Love進行複檢，發現主要違規問題已經解決，餐廳也已安裝了餐具消毒設備。衛生局預定會在未來幾周內再對Pho Love進行突擊檢查。

密爾比達 越南 社群媒體

