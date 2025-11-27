密爾比達越南河粉餐廳地板摔肉解凍 遭勒令歇業 檢驗後已重新營業

密爾比達越南河粉餐廳Pho Love員工摔肉解凍引發眾怒。（TikTok影片截圖）

南灣密爾比達 （Milpitas）一家越南 河粉餐廳的員工數日前被拍到將冷凍排骨反覆摔在骯髒的地上，影片在網路上瘋傳，餐廳因此被勒令歇業。不過，在經過聖塔克拉拉縣衛生局檢驗後，餐廳已重新營業。

密爾比達越南河粉餐廳Pho Love員工摔肉解凍引發眾怒。（取自谷歌地圖）

聖荷西信使報表示，這段影片在各大社群媒體 上獲得數十萬人點擊觀看。從影片中可以看到，這名餐廳員工抓起冷凍排骨，用力摔在鋪在骯髒水泥地上的紙板上，排骨在水泥地上滑行，甚至撞到放在一旁的拖把桶。根據影片拍攝的角度，似乎是從餐廳屋頂上拍攝的。

一位自稱是「地理偵探」（geoguesser）的Reddit用戶發文稱，這家餐廳是位於密爾比達的Pho Love，並向衛生部門檢舉了這家餐廳。接著，來自全美、甚至加拿大的負評和憤怒旋即鋪天蓋地而來。

事件發生後，Pho Love東主陳鴛（Uyen Tran）接受信使報採訪時說：「我和大家一樣擔心，也了解大家的憤怒，我們會盡最大的努力解決這個問題。」

陳鴛一位不願透露姓氏的家屬山姆（Sam）表示，陳鴛仍然對發生的事感到震驚，另一方面還要面對批評和仇恨言論。

聖塔克拉拉縣衛生局20日派員前往Pho Love進行檢查，發現餐廳存在重大違規情事，包括蟑螂氾濫，沒有正確消毒餐具和設備，再加上冷凍排骨的處理方式，當場被勒令歇業。

信使報表示，陳鴛一開始在Yelp的評論上說，「這是前員工及其同夥蓄意的行為，我們從未參與其中。」然而，餐廳後來表示，他們沒有發現任何被陷害的證據。

衛生局上周的檢查報告指出，這是一起個別事件，因為餐廳用於準備肉類的櫃台空間有限。

根據山姆的說法，影片中的員工是一名洗碗工，他原來沒有資格接觸食材，但主動要求幫忙，卻擅自將肉摔在地上，在發現肉被弄髒後，就把它們丟了。據了解，這名洗碗工已經離職。

山姆說：「他的行為令人費解，沒有任何人指示他這麼做。這種做法完全不可接受，也完全沒有必要。」

衛生局24日重回Pho Love進行複檢，發現主要違規問題已經解決，餐廳也已安裝了餐具消毒設備。衛生局預定會在未來幾周內再對Pho Love進行突擊檢查。