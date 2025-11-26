88歲花奶奶遇害案 嫌或面臨不得假釋終身監禁

黃奕愛（右）於2019年1月在舊金山訪谷區的一座公園晨練氣功時，遭加斯隆襲擊重傷。（本報檔案照）

舊金山 高等法院一名法官周二(25日)表示，2019年在訪谷區（Visitacion Valley）殘忍殺害88歲「花奶奶」黃奕愛（Yik Oi Huang）的25歲被告加斯隆（Keonte Gathron），極可能面臨不得假釋的終身監禁。

本月稍早，陪審團已裁定25歲的加斯隆犯下謀殺及多項重罪。檢方指出，他於2019年初短短兩周內在訪谷區犯下連串暴力犯罪 ，受害者多為亞裔 未成年人與英語能力有限的長者。儘管如此，法官同意因加斯隆聲稱未收到量刑前報告，而將量刑延至下周。

審理期間，加斯隆選擇自行辯護，否認所有八起暴力犯罪。他甚至在庭上聲稱，指向他的監控影像與DNA鑑定均遭「人工智慧操控」，但從未提出任何證據支持。陪審團最終仍依據檢方提交的物證、證詞與調查，裁定他罪名成立。

加斯隆所犯下最受矚目的案件，是針對居住訪谷區多年的88歲黃奕愛的致命攻擊。2019年1月的一天清晨，她被家屬驚見倒臥在公園沙坑中，頭部與身體多處遭重擊。

黃奕愛經搶救後倖存，但長期臥床近一年後，仍傷重不治。檢方因此將原本的「企圖謀殺」改為「謀殺」。

除此之外，陪審團亦裁定加斯隆在前後期間犯下多項罪行，包括劫車、搶劫與攻擊等，共計數十項重罪。

周二早晨的法庭擠滿受害者家屬、社區支持者與倡議者。法官表示，預計將對加斯隆判處31年徒刑及兩項無期徒刑，其中一項不得假釋。黃奕愛的三位女兒及多名孫輩在親友協助下，以粵語透過翻譯發表陳述。她們描述黃奕愛是一位用一生照顧家庭、為孩子無私付出的母親與祖母。

一名女兒回憶：「她總是把魚最差的部分留給自己，從不捨得吃肉。」另一名女兒說，母親來自中國一個貧困家庭，長時間在工廠工作後，仍會為四個孩子準備最愛的菜餚。

「我們和鄰居都勸她不要這麼早出門，」她的女兒哽咽說，「但她總說，美國是安全的，不會傷害老人。」

在家屬發言後，加斯隆也向法庭講話。他呼吸急促、看似落淚，聲稱「理解家屬的痛苦」，因為自己「一生也承受許多傷害」，但他仍堅持自己清白。