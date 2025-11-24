我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

冒充外送員 金山嫌持槍搶走1100萬元加密幣

記者王子涵／舊金山報導
舊金山警方表示，嫌犯先以外送員身分取得受害者信任，之後拔槍威脅，並以膠帶將受害者綁住。（本報檔案照）
舊金山警方表示，嫌犯先以外送員身分取得受害者信任，之後拔槍威脅，並以膠帶將受害者綁住。（本報檔案照）

舊金山警方的報告顯示，一名冒充外送員的男子日前在舊金山米慎區（Mission），搶走受害者的手機、筆電及價值1100萬美元的加密貨幣

這起搶案發生於周六清晨約6時45分，在18街與Dolores街附近的一處住宅。

警方表示，嫌犯先以外送員身分取得受害者信任，之後拔槍威脅，並以膠帶將受害者綁住。警方報告未透露受害者是否受傷，也未提及是否已有逮捕行動。

舊金山警局截至周日仍未回覆媒體詢問。

雖然警方在報告未透露加密貨幣如何被轉移，但網路安全專家指出，這類加密貨幣盜竊案往往並非駭客攻擊，而是透過「人身脅迫」取得受害者的手機、筆電或冷錢包(cold wallet)資料。若嫌犯強迫受害者解鎖設備，通過加密錢包App便可能被直接操作，快速完成轉帳。此外，部分加密貨幣持有者會將冷錢包助記詞、私鑰存放在手機備忘錄、雲端相簿或電腦文件裡，一旦裝置被解鎖，也可能遭到竊取。

這類模式被加密圈稱為「五美元扳手攻擊」，指與其花費龐大成本突破區塊鏈與加密技術，不如透過最簡單、最粗暴的方式，用價值五美元的扳手以武力迫使持幣者直接交出權限。專家提醒，高額持幣者應避免在家中儲存錢包資料，並將冷錢包離線保存、分離存放，降低類似風險。

加密貨幣 舊金山 外送員

