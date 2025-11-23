「暗送」車牌數據給聯邦？ 屋崙警局再挨告侵犯民眾隱私權

一項上周提交至加州法院的新訴訟指控，屋崙警察局（OPD）長期、反復違法，向聯邦執法機構共用自動車牌識別系統（ALPR）收集的大量敏感數據，違反州法與本市自身政策。（記者陳曉峰 / 攝影）

媒體Oaklandside報導說，一項上周提交至加州 法院的新訴訟指控，屋崙 警察局（OPD）長期、反復違法，向聯邦執法機構共用自動車牌識別系統（ALPR）收集的大量敏感數據，違反加州州法與屋崙市自身政策。

這項訴訟由非營利組織「保障正義」(Secure Justice）提出，該組織負責人霍弗（Brian Hofer）曾任屋崙隱私顧問委員會委員。霍弗三年前就曾以同樣理由起訴屋崙，指屋崙警局違反州法SB34。這項法規禁止加州地方警員向州外執法機關共用車牌數據。雙方於2024年初和解，警局承諾嚴格遵守州法與本市政策。

然而，Secure Justice在最新訴訟中稱，警局仍持續違規，甚至違背去年簽署的和解協議。屋崙目前裝設約290個ALPR攝像頭，每月掃描達4800萬個車牌記錄。按規定，外部機構欲查詢警局數據，必須經多重審批流程。但霍弗指出，資料庫第三方訪問記錄顯示，外部機構已進行了數百萬次查詢。

非營利組織「保障正義」提出的這宗訴訟稱，自2024年8月起，屋崙每月非法共用數百萬民眾的數千萬條敏感位置數據，使無數民眾暴露於他們所稱的川普政府仇恨政策的嚴重危害之下，並侵犯了未涉任何違法行為者的隱私權。

就在提告同一天，屋崙市議會委員會將表決是否與Flock Safety公四簽訂225萬美元合約，並討論允許警局將私人攝像頭納入Flock網路，進一步擴大監視規模。

屋崙自2023年底開始部署 Flock 系統，但今年陸續傳出移民和海關執法局（ICE）可透過其他地方警局訪問Flock數據，引發公眾疑慮。7月，媒體「舊金山 標準」(San Francisco Standard）報導指出，舊金山警局曾多次訪問屋崙系統並將資料提交聯邦政府，使隱私團體更不信任 警局的內部管控。

截至發稿，本報未獲屋崙警察局回應。