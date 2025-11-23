環保健康蒸煮 Costco上架2層竹蒸籠

我的頻道

記者龔玥╱聖荷西報導
圖為Costco上架竹子蒸籠。（記者龔玥╱攝影）
近日，Costco上架了兩層竹蒸籠套裝，為家庭廚房帶來環保、健康的蒸煮選擇。竹蒸籠以天然竹子製成，具有天然抗異味的特性，還能在適當保養下成為廚房多年使用的常備炊具。

根據官方介紹，該竹蒸籠套裝包含一隻帶手柄的蒸籠蓋、兩隻蒸籠籃以及一個不銹鋼蒸籠環適配鍋，可與中式炒鍋或奶鍋完美契合，售價為24.99美元一套。每個蒸籠籃直徑約10吋，設計成可嵌入炒鍋的穩固結構，蒸煮時保持安全穩定。使用時，蒸籠應放置於鍋中水面上方約二至三吋位置，確保蒸汽均勻穿透食材。

有消費者比較細心，分享了自己的使用經驗。為確保竹蒸籠延長使用壽命，她在首次使用前進行開鍋處理。具體做法是將蒸籠用溫水沖洗並浸泡幾分鐘，讓竹材充分吸水，幫助在蒸煮過程中均勻分布蒸汽。在第一次正式使用前空蒸一次，並在蒸籠表面刷一層食用油，這樣可以更好地保護竹材並防止食物味道滲入。

在日常使用中，為防止食物黏附或異味滲入竹材，蒸煮食物時在蒸籠底部鋪上烘焙紙更好清潔，清洗後需徹底晾乾，並存放在通風良好的地方，以避免潮濕導致黴變或異味產生。

這款竹蒸籠適合蒸煮各類中式點心、海鮮、蔬菜，利用天然竹子特性保留食材原味，同時無需使用額外化學材質，符合現代家庭注重健康、環保的烹飪趨勢。不少消費者表示，竹蒸籠不僅外觀自然美觀，還能在蒸煮過程中保持均勻的溫度和濕度，讓食材口感更加柔嫩。

隨著中式蒸煮文化在家庭烹飪中越來越受歡迎，竹蒸籠作為傳統炊具正在被更多現代家庭重新認識和採用。Costco竹蒸籠的推出，不僅為日常烹飪提供了環保、耐用的選擇，也讓消費者在家中輕鬆體驗專業蒸煮的樂趣。

