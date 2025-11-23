我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

舊金山市休假警員 因身懷子彈在新加坡遭拘留

編譯林思牧╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新加坡以嚴格的法律和嚴厲的懲處而聞名。(路透)
新加坡以嚴格的法律和嚴厲的懲處而聞名。(路透)

舊金山市警局的一名分局長，在新加坡登機前身上有一顆子彈，被查獲後遭拘留數日。這個事件指出到別國訪問旅遊之前，必須了解當地的法規習俗的重要性。

舊金山標準報導，女警約翰森（Liza Johansen）在新加坡樟宜機場被安檢人員發現身上有一顆子彈後遭到拘留。消息人士透露，當地警方扣留了她的護照數日後，在對其發出警告後已將其釋放。

紀錄顯示，約翰森擔任米慎分局長不到一年，今年8月因不明原因被撤換。目前她正在休病假。約翰森沒有回應置評請求，目前尚不清楚她為何身在新加坡。舊金山市警局也未回應置評請求，但根據規定，警員必須妥善保管並維護其裝備的安全。

蘇諾瑪縣前地檢處調查員兼警務監督官員奧爾登（John Alden）表示，子彈很可能是約翰森的疏忽所致。奧爾登說：「如果是50發子彈或一盒彈藥弄丟了，那就另當別論了。只有一發子彈留在口袋中，我覺得很可能是意外。」

新加坡以嚴格的法律和嚴厲的懲處而聞名。在1993年一個引人注目的案例中，一名美國少年公民因犯下破壞他人物品罪而被判處罰款、監禁和鞭笞（caning）。該案的鞭笞懲處引發了新加坡與美國之間的外交爭端。

「1993年鞭刑事件」指的是費伊（Michael Fay）的案件。他於1993年9月被新加坡執法當局逮捕，並於1994年被判處鞭刑。此案引發了巨大的國際爭議，並在美國國內引發了公眾辯論，美國人認為這種刑罰過於殘酷。柯林頓總統呼籲新加坡對費伊寬大處理，最後新加坡將鞭刑次數從六下減至四下。

新加坡警政部網站指出：「未經有效許可證或批准，嚴禁製造、使用、銷售、儲存、運輸、進口、出口和持有槍械與彈藥。」未經許可持有子彈或彈藥最高可判處10年監禁並判處罰款。

在擔任米慎分局的分局長之前，約翰森曾在舊金山國際機場工作擔任巡街警察，並曾在特殊受害者部門（Special Victims Unit）工作。

新加坡 舊金山 護照

上一則

專家：黑五36%商品折扣不及平時

下一則

加州4衛生官員駁CDC：疫苗不會造成自閉症

延伸閱讀

巴西前總統波索納洛有潛逃風險 居家軟禁改為拘留

巴西前總統波索納洛有潛逃風險 居家軟禁改為拘留
輝達進駐舊金山 落腳Mission Rock

輝達進駐舊金山 落腳Mission Rock
舊金山最大購物中心轉手 新業主疑發律師函驅逐租戶

舊金山最大購物中心轉手 新業主疑發律師函驅逐租戶
舊金山19街大道將翻修 高峰時段盡量避開

舊金山19街大道將翻修 高峰時段盡量避開
新加坡部長諷香港球迷球隊「像白痴一樣」談話曝光後致歉

新加坡部長諷香港球迷球隊「像白痴一樣」談話曝光後致歉

熱門新聞

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
可口可樂推出Holiday Creamy Vanilla口味。（圖源walmart）

可口可樂推出五年首見節慶限定口味 要買要快

2025-11-14 19:24
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

盲盒熱潮席捲年輕世代 金山Pop Mart開張 粉絲排隊搶購

2025-11-17 01:20

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海