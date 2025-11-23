我的頻道

金山市長專欄／警局節日特別行動 守護市民安全

舊金山市長辦公室提供
上周舊金山市長羅偉(中)第一次親自點亮聯合廣場上的巨型聖誕樹。(舊金山市長辦公室提供)
上周舊金山市長羅偉(中)第一次親自點亮聯合廣場上的巨型聖誕樹。(舊金山市長辦公室提供)

各位「世界日報」的讀者們，大家好。在本期的專欄，先預祝讀者們節日快樂。

舊金山，節日的氣氛已經日漸濃厚。就在上周，我第一次親自點亮聯合廣場上的巨型聖誕樹。聯合廣場不僅有標誌性的大型聖誕樹、傳統的溜冰場，梅西百貨外牆的聖誕裝飾也已點亮，今天我也有幸參與了另一項梅西百貨節日傳統，為櫥窗寵物領養活動揭幕，延續了我的童年回憶。

聯合廣場犯罪率 降四成

每年節日，舊金山聯合廣場都是吸引我們本地居民與外地遊客的一個特殊的地方，承載著我們很多人對節日的美好回憶。為了確保大家有良好的體驗，就在本周，我們啟動了舊金山警局節日特別行動 ，從11月29日至明年1月2日，警方將會加派警員到聯合廣場周邊地區巡邏，確保各位消費者及遊人的安全。我們希望向大家發送一個明確的消息，那就是歡迎大家回來。聯合廣場地區的罪案率下降了四成，砸車案跌至22年來新低，這些都是靠我們的警員不懈的努力。

從11月29日至明年1月2日，舊金山警方將會加派警員到聯合廣場周邊地區巡邏，確保...
從11月29日至明年1月2日，舊金山警方將會加派警員到聯合廣場周邊地區巡邏，確保消費者及遊人的安全。(舊金山市長辦公室提供)

夜間掃毒行動 成果卓越

此外，我也想和大家分享我們加強打擊夜間毒品市場的執法行動的最新進展。毒品市場協調中心(DMACC)自啟動以來，在日間的行動中已經令街頭有顯著的改善。在過去一個月，本地執法部門聯合州及聯邦緝毒局及聯邦調查局等相關部門，更在田德隆、南市場、米慎區等地區進行了一系列的夜間掃毒行動，集中打擊夜間街頭毒品市場，取得了顯著的效果。

最新的一次行動在周三，在這次大型聯合緝毒行動中，警方在田德隆區拘捕了13名涉嫌販毒人員、29名通緝犯以及28名吸毒者。

羅偉表示，聯合廣場地區的罪案率下降了四成，砸車案跌至22年來新低，這些都是靠警員...
羅偉表示，聯合廣場地區的罪案率下降了四成，砸車案跌至22年來新低，這些都是靠警員不懈的努力。(舊金山市長辦公室提供)

毒品市場協調中心(DMACC)自啟動以來，舊金山警察局已經查獲962磅的毒品，其中包括332磅芬太尼

在我上任之前，舊金山會免費發放芬太尼吸食工具，而無須強制該名居民接受任何治療或服務。但我改變了這項規定， 從那以後，我們已經為這些人士連接至我們的服務或治療超過1000次。我知道這些數字對於舊金山的芬太尼危機來說還遠遠不夠，我們還有很長的路需要走。但我想告訴大家，我們的措施正在慢慢見效，我們正在向好轉的方向不斷努力，在此也感謝市府公共衛生部門員工的努力工作，正是他們的不懈努力，我們才能將街頭的人群連接到他們所需的各種治療，解決街頭毒品危機。這也是為什麼舊金山已經連續兩個月保持吸食過量毒品致死的病例連續下降，均保持在40件以下。當然，每一宗的毒品過量致死病例都是一個悲劇。

羅偉(左)表示，毒品市場協調中心(DMACC)自啟動以來，在日間的行動中已經令街...
羅偉(左)表示，毒品市場協調中心(DMACC)自啟動以來，在日間的行動中已經令街頭有顯著的改善。(舊金山市長辦公室提供)

