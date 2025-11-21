羅偉推第4區市議員「最終5候選人」名單 3華裔入圍

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
周紹鋆上榜第四區市議員候選人名單。（本報檔案照）
在前舊金山第四區市議員艾嘉斯（Isabella Beya Alcaraz）因稅務與商業爭議七天閃辭後，市長羅偉（Daniel Lurie）正緊急補第四區市議員。最新消息顯示，羅偉已提出五人最終名單，其中有三位華裔，包含兩位已宣布參選2026年市議員選舉的華裔候選人。

前第四區市議員艾嘉斯因稅務、商業登記等問題遭質疑，隨後請辭，成為舊金山史上任職最短的市議員。事件引發全市關注，也讓羅偉、市府團隊面臨強烈政治壓力。

羅偉如今在任命人選背景審查上更加嚴格，尤其針對過去商業經營、稅務紀錄等敏感項目，以避免再發生類似風波。

本次入列的五名候選人中，包括在日落區經營小商業的業主周紹鋆（Albert Chow）、市議員立法助理朱凱勤（Natalie Gee）、華裔文化節代表鄧婉儂（Tiffany Deng），其餘兩人尚未公開。

58歲的周紹鋆是日落區長城五金行老闆，也是Parkside Sunset區域性社區協會會長，曾是「罷免殷嘉立運動」的代表人物，近期對羅偉推動的「家庭分區（family zoning）」方案態度有所轉變，由原本明確反對轉向支持或持開放態度，被認為是在積極展現合作姿態。

周紹鋆已宣布將角逐2026年市議員選舉，一旦獲市長任命，將大幅提升其選戰起跑點。

朱凱勤多年擔任第三區市議員華頌善（Shamann Walton）的主要立法助理，市政工作經驗豐富，曾在今年6月公開宣布將參選明年第四區市議員的競選。

朱凱勤在交通議題立場明確，反對海傍公路（Great Highway）長期無車化，並支持市議員陳詩敏（Connie Chan）提出的恢復車流提案，受到不少家庭與通勤居民支持。但她表示，不會支持羅偉當前版本的分區計畫，該立場有可能使其在市長心中失分。

鄧婉儂（Tiffany Deng）是前市長布里德（London Breed）所任命的舊金山亞洲藝術委員會委員，長期參與亞裔文化藝術事務，具備跨族裔交流背景。雖未曾在激烈政治場域曝光，但她的形象較新、爭議少，被部分人士視為輕政治負擔的選項。

第四區為舊金山最具家庭人口的地區之一，涵蓋公校學區、商家復甦、海岸交通與住房密度等民生議題。居民普遍希望新任市議員能展現明確政策方向，不再陷入政治動盪。

外界預期羅偉將在數周內公布最終人選。無論結果如何，本次任命已提前讓2026年市議員選戰提前開打，社區也正密切關注市長將如何在政治穩定、政策一致與社區期待之間取得平衡。

鄧婉儂宣示就任亞洲藝術委員會委員。（本報檔案照）
羅偉 舊金山 華裔

