蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光

編譯林思牧／綜合報導
短款（左）與長款的iPhone Pocket 。(apple.com)
短款（左）與長款的iPhone Pocket 。(apple.com)

蘋果推出一款iPhone布料小背袋，售價230美元，雖然網路上的譏諷如潮，產品還是在數小時內就售罄。它究竟有什麼樣的魅力呢？

舊金山紀事報報導，蘋果最新推出的iPhone背袋是一款售價幾乎與入門級AirPods耳機相當的織物手機掛繩。這款名為iPhone Pocket的配件是蘋果與日本時尚品牌三宅一生（Issey Miyake）合作推出的，於11月14日在全球部分蘋果零售店發售。

這款採用3D針織布料的手機袋售價分別為：短款149.95美元，長款229.95美元，其宣傳語是「穿戴和攜帶iPhone的精美方式」。

當天上午，所有顏色和尺寸的iPhone口袋都已在網上售罄。一些購買者甚至在曼哈頓SoHo區的蘋果零售店外排起了長隊，將這款產品視為時尚新品發表會（fashion drop）。根據蘋果的公告，這款在日本製造的羅紋掛繩的設計靈感源自於「一塊布料」（a piece of cloth）的概念。

「這款iPhone Pocket的設計靈感源於打造一個額外的口袋，其簡約的設計能夠完全包裹住iPhone，並可擴展以容納用戶更多的日常物品，」這家矽谷科技巨頭在其網站上表示。「拉伸時，開放式的面料會巧妙地展現出其中的物品，方便用戶查看iPhone屏幕。」

曾為蘋果創始人喬布斯設計過黑色高領毛衣的著名設計師三宅一生與蘋果設計團隊共同開發了這款產品。iPhone Pocket主要由聚酯纖維製成，並輔以尼龍和聚氨酯，可拉伸以容納iPhone以及AirPods或潤唇膏等小物件。

蘋果工業設計副總裁安德森（Molly Anderson）表示，這款配件「彰顯了精湛的工藝、簡約的設計理念和令人愉悅的使用體驗」。

