舊金山灣區3/10居民難負擔基本開銷 24.5萬人1年內跌貧窮線下

快訊

記者李怡／舊金山報導
舊金山灣區貧困情況出現震驚惡化，在不到一年時間內，多達24.5萬名灣區居民跌入貧窮線以下，相當於灣區每十人中，就有近三人難以負擔基本生活開銷。(示意圖，Copilot AI生成)
慈善組織Tipping Point Community於19日向本報發布的資料指出，舊金山灣區貧困情況出現震驚惡化，在不到一年時間內，多達24.5萬名灣區居民跌入貧窮線以下，相當於灣區每十人中，就有近三人難以負擔基本生活開銷。

數據由加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California, PPIC）提供，顯示原本歷時近十年的減貧成果，幾乎在一年之內被完全抹平。目前灣區共有180萬名居民正在為溫飽、房租與生活必需成本掙扎。

Tipping Point 表示，這波貧窮率暴增並非偶發事件，而是受到多重因素推動，包括生活成本持續上升、房租遠高於收入增長、疫情後政府補助結束、以及勞動市場不穩等。

特別是在舊金山、屋崙、聖荷西等灣區大城市，物價及住房成本的壓力最為顯著，中低收入族群受到衝擊最重。

該組織指出，灣區長期被認為是全國最富裕、經濟最活躍的地區之一。但收入和房價落差，讓許多家庭快速滑入貧困。

Tipping Point將在近日向媒體公開更完整的分析資料，並呼籲地方政府與社區機構加快推出援助措施，包括住房補貼、現金援助、食品補給以及兒童照護資源等。

此外他們的報告也強調，貧困加劇已開始顯現在教育、健康和社區安全等面向。越來越多家庭必須在房租跟餐食之間做出艱難選擇，一些本來能維持生計的民眾因為單一意外支出，如醫療費或租金調漲，迅速陷入財務困境。

地方非營利組織表示，他們接獲的求助數量在過去一年大幅攀升，包括首次申請食物銀行資源的「新貧族」，人數創下近年新高。許多社福單位呼籲政府加大對弱勢社區的投入，避免形成長期性的結構性貧困。

專家警告，若不及時介入，當前的貧困擴大趨勢可能在未來幾年持續惡化，甚至影響灣區的整體經濟復甦能力。

Tipping Point表示，將持續監測貧窮指標並提出政策建議，希望透過跨機構合作緩解危機。

灣區貧窮人口急增，24.5萬人一年內跌入貧窮線。（記者李怡／攝影）
灣區 舊金山 低收入

