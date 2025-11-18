我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

屋崙傳奇美足教練遭槍殺 27歲男犯案動機：懷疑遭巫術詛咒

屋崙訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
現效力於芝加哥熊隊的懷特(右)發文悼念比姆。（取自球星Instagram）
現效力於芝加哥熊隊的懷特(右)發文悼念比姆。（取自球星Instagram）

舊金山紀事報報導，上周涉嫌槍殺屋崙萊尼學院（Laney College）傳奇美式足球教練約翰·比姆（John Beam）的男子，在審訊中向警方表示，他相信比姆對他及他人施以「巫術詛咒」，這成為他犯案動機的一部分。

消息指出，嫌犯是27歲的塞德里克歐文二世（Cedric Irving Jr.），長期對比姆「執著不放」。由於案件敏感，消息人士皆以匿名方式接受舊金山紀事報訪問。

檢方於周一正式提出控告，歐文將於周二上午出庭。66歲的比姆，去年從教練職位退休後仍擔任萊尼學院體育總監。案件發生在上周四中午前，比姆在校內球員更衣室附近遭近距離槍擊頭部，警方形容該行為為「有目標性的攻擊」。

警方指出，歐文犯案後逃上了一班自屋崙市中心開往Eastmont購物中心方向的AC Transit公車。警方後續調閱公車監視器及周邊影像，追查嫌犯行蹤；歐文在隨後的訪談中，也承認槍擊了比姆。

歐文於周五凌晨3時15分左右，在聖利安曲（San Leandro）BART站附近落網。警方報告指出，一名阿拉米達縣縣警憑著前一天流出的嫌犯照片，立即辨識出歐文。

報告指出，縣警在攔查時，歐文並未表現出驚訝，還主動表示包內有槍械。隨後他被移交給屋崙警方。歐文於周五下午被送往都柏林的聖塔麗塔監獄（Santa Rita Jail），以謀殺等重罪嫌疑收押。

歐文的父親塞德里克歐文（Cedric Irving Sr.）表示，兒子在Skyline高中11、12年級時曾參加美式足球校隊。比姆曾於1980年代擔任Skyline高中橄欖球總教練，之後轉至Laney。有媒體指出，比姆從未直接執教過歐文，二人關係尚未在警方報告中說明。

比姆曾幫助無數出身貧寒的運動員，成功轉至更高級別的大學或聯賽，如今多名球員更是登上職業體育的賽場。現效力於芝加哥熊隊（Chicago Bears）的懷特（Nahshon Wright）發文：「我的心現在痛到不行。比姆是我遇過最平易近人的人。當我父親遭槍殺時，是他到我家門口敲門，把我和弟弟叫下床，之後的人生就此改變。」

NBA波特蘭拓荒者（Portland Trail Blazers）球星里拉德（Damian Lillard）發文稱：「比姆真的是地道的屋崙傳奇，是個了不起的好人。……在屋崙，有上百個孩子之所以成長為今日的模樣，就是因為他。」

NBA波特蘭拓荒者球星里拉德(左)發文悼念比姆。（取自球星Instagram）
NBA波特蘭拓荒者球星里拉德(左)發文悼念比姆。（取自球星Instagram）

屋崙 舊金山 槍擊

上一則

賭城網站懸賞2000元 物色「感恩節自助餐」美食評論家

下一則

日侵中18件史料文物 灣區華僑林凱斌捐贈廣州博物館

延伸閱讀

懷疑遭「巫術詛咒」 27歲男承認槍殺屋崙傳奇美足教練

懷疑遭「巫術詛咒」 27歲男承認槍殺屋崙傳奇美足教練
屋崙任命臨時警長 新設憲政警務管理官監督問責

屋崙任命臨時警長 新設憲政警務管理官監督問責
43年來作育英才無數…美足傳奇教練之死 屋崙沉重打擊

43年來作育英才無數…美足傳奇教練之死 屋崙沉重打擊
萊尼社區學院傳奇教練遭槍擊 重傷不治

萊尼社區學院傳奇教練遭槍擊 重傷不治
屋崙校園又槍響 萊尼學院傳奇教練中彈

屋崙校園又槍響 萊尼學院傳奇教練中彈

熱門新聞

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
乘客驚恐尖叫，車廂猛烈晃動，數人從座位滑落。（列車監控攝像）

司機打瞌睡 Muni列車超速暴衝 乘客遭拋飛腦震盪

2025-11-12 15:47

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費