舊金山加強緝毒 2周逮捕超過350人、查獲逾12磅毒品

舊金山警局（SFPD）加強打擊非法毒品行動進入第二周，共逮捕超過350人，並查獲逾12磅毒品及16支槍械。（舊金山警局提供）

舊金山 警局（SFPD）加強打擊非法毒品行動進入第二周，代理局長葉培恩（Paul Yep）日前宣布，警方在此期間共逮捕超過350人，並查獲逾12磅毒品及16支槍械。警方表示，強力執法行動將持續推進，直到市區毒品問題明顯改善為止。

本周執法重點集中在田德隆區（Tenderloin），警方於上周二、周三晚間陸續展開大規模行動，共拘捕67人，並查獲超過300克毒品，包括芬太尼 、海洛因、古柯鹼、以及冰毒（甲基安非他命）。

自今年10月底起，舊金山警方重新部署人力，並擴大「釣魚式」買賣誘捕、通緝犯追緝等行動，加強於毒品問題最嚴重的地區執法，包括田德隆、南市場區（SoMa）及米慎區（Mission）。

葉培恩表示，警方對毒品犯罪的立場明確，「凡是在舊金山販毒或吸毒者，都會被逮捕。我們將持續執法，不會停下。」他感謝市、州與聯邦各級執法機構的協助。

警方指出，未來數周將持續與多個執法夥伴合作，將毒品從街頭移除。

舊金山於2023年成立「毒品執法協調中心」（簡稱DMACC），結合市府各執法與相關部門，集中處理毒品交易與使用所引發的街頭犯罪與環境問題，主要涵蓋田德隆與南市場。2025年初，DMACC的執法範圍擴大至米慎區。

自DMACC啟動以來，舊金山警方共查獲960磅毒品，其中包含342磅芬太尼；共逮捕1萬1123人，其中2258人因販毒被捕。

DMACC初期重點在第七街與米慎街一帶，以及聯合國廣場（UN Plaza），警方表示當地情況已有改善。近期執法則轉向南市場區第六街走廊，以及米慎區的第16街與第24街捷運站（BART）周邊。

警方強調將持續與市長羅偉 （Daniel Lurie）合作，致力改善市容、安全與街道環境，讓舊金山恢復乾淨與安全。