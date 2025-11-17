我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

舊金山加強緝毒 2周逮捕超過350人、查獲逾12磅毒品

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山警局（SFPD）加強打擊非法毒品行動進入第二周，共逮捕超過350人，並查獲逾12磅毒品及16支槍械。（舊金山警局提供）
舊金山警局（SFPD）加強打擊非法毒品行動進入第二周，共逮捕超過350人，並查獲逾12磅毒品及16支槍械。（舊金山警局提供）

舊金山警局（SFPD）加強打擊非法毒品行動進入第二周，代理局長葉培恩（Paul Yep）日前宣布，警方在此期間共逮捕超過350人，並查獲逾12磅毒品及16支槍械。警方表示，強力執法行動將持續推進，直到市區毒品問題明顯改善為止。

本周執法重點集中在田德隆區（Tenderloin），警方於上周二、周三晚間陸續展開大規模行動，共拘捕67人，並查獲超過300克毒品，包括芬太尼、海洛因、古柯鹼、以及冰毒（甲基安非他命）。

自今年10月底起，舊金山警方重新部署人力，並擴大「釣魚式」買賣誘捕、通緝犯追緝等行動，加強於毒品問題最嚴重的地區執法，包括田德隆、南市場區（SoMa）及米慎區（Mission）。

葉培恩表示，警方對毒品犯罪的立場明確，「凡是在舊金山販毒或吸毒者，都會被逮捕。我們將持續執法，不會停下。」他感謝市、州與聯邦各級執法機構的協助。

警方指出，未來數周將持續與多個執法夥伴合作，將毒品從街頭移除。

舊金山於2023年成立「毒品執法協調中心」（簡稱DMACC），結合市府各執法與相關部門，集中處理毒品交易與使用所引發的街頭犯罪與環境問題，主要涵蓋田德隆與南市場。2025年初，DMACC的執法範圍擴大至米慎區。

自DMACC啟動以來，舊金山警方共查獲960磅毒品，其中包含342磅芬太尼；共逮捕1萬1123人，其中2258人因販毒被捕。

DMACC初期重點在第七街與米慎街一帶，以及聯合國廣場（UN Plaza），警方表示當地情況已有改善。近期執法則轉向南市場區第六街走廊，以及米慎區的第16街與第24街捷運站（BART）周邊。

警方強調將持續與市長羅偉（Daniel Lurie）合作，致力改善市容、安全與街道環境，讓舊金山恢復乾淨與安全。

舊金山 芬太尼 羅偉

上一則

屋崙任命臨時警長 新設憲政警務管理官監督問責

下一則

米慎槍擊1死1重傷 無人車Waymo疑拍到關鍵畫面

延伸閱讀

美FBI局長：中國承諾限制芬太尼原料已見成效

美FBI局長：中國承諾限制芬太尼原料已見成效
司法部備忘錄：運毒小船成為潛在化武威脅

司法部備忘錄：運毒小船成為潛在化武威脅
紐時揣測川普意圖 檯面上...打擊毒品 檯面下…覬覦石油

紐時揣測川普意圖 檯面上...打擊毒品 檯面下…覬覦石油
沙加緬度「掃街行動」3天逮逾140人 查獲大批毒品、槍械

沙加緬度「掃街行動」3天逮逾140人 查獲大批毒品、槍械
學校重整在前 舊金山擬任命史瑞慶為正式校監引關注

學校重整在前 舊金山擬任命史瑞慶為正式校監引關注

熱門新聞

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

北加華男識破詐騙掛電話 騙子竟再致電嗆「是不是做虧心事」

2025-11-10 01:20
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉