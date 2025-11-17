華人1家大蘇爾觀浪被捲入太平洋 39歲父亡、5歲童失蹤

我的頻道

洛杉磯訊
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）
這起悲劇發生在14日，華人一家當時前往加州知名景點大蘇爾（Big Sur）附近觀看海浪。男子和五歲的女兒被巨浪捲入太平洋，父親不幸遇難，女童至今下落不明，母親和另一名兩歲孩子倖存。死者身分目前已確認，是來自加拿大的39歲男子胡宇吉（Yuji Hu，音譯）。

據Newsweek等媒體報導，多名目擊者親睹悲劇發生的全過程，一名休班的州立公園救生員曾試圖營救遇難者。當地警局指出，事發時間是14日中午12時50分，地點位於大蘇爾的加拉帕塔州立公園（Garrapata State Park），1號公路上、岩石角餐廳（Rocky Point Restaurant）以北不遠處。

蒙特瑞縣（Monterey County）警局15日晚在一份新聞稿中確認，死者胡宇吉，來自加拿大阿爾伯塔省卡加利（Calgary, Alberta）。當時，這名男子和他的女兒，被估計高達15至20呎（約4.6米至6.1米）的巨浪捲走。相關陳述顯示，父親跳入水中試圖營救女兒，他一度抓住孩子；期間，母親也跳入水中幫忙，結果被捲入海中，但最終成功游回岸邊。據悉，華人家庭還有一名兩歲的兒童在場，所幸沒有受傷。

胡宇吉被救出水面後，州立公園工作人員和海灘遊客，立即對他進行心肺復甦術。他與妻子隨後被送往附近醫院搶救，但39歲的胡宇吉宣告死亡，妻子目前狀況穩定。

失蹤的五歲女童至今下落不明，女童當時身穿白色襯衫。大規模搜救行動14日展開，多機構參與其中，搜救人員來自加州州立公園、加州消防局、美國海岸警衛隊（U.S. Coast Guard）、以及蒙特瑞縣搜救隊。參與救援的直升機來自美國海岸警衛隊、加州公路巡警局、以及美國海軍勒莫爾航空站（U.S. Naval Air Station Lemoore）等。

事發地區以離岸流（rip currents）和陡峭落差聞名，這些因素可能是導致華人落水的原因。即使白天，巨浪也可能帶來難以預料的危險。離岸流是衝浪區最致命的危險，也是海灘遊泳者每年死亡的主要原因。據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）統計，每年超過100人死於離岸流。

當局指出，事發時加拉帕塔州立海灘的海浪狀況異常危險，浪高遠超往常。國家氣象局當天曾發布海灘危險聲明，警告「偷襲浪」（sneaker waves）風險增加，會沖上沙灘更遠距離，包括越過岩石和防波堤，並預計強風和巨浪持續至17日。聲明還指出，「預計出現15到20英尺的巨浪。」

當局敦促所有前往大蘇爾海岸線海灘的遊客保持警惕。悲劇發生後，華人家庭通過警方表示，希望保持個人隱私，不打算向公眾發表任何聲明。

