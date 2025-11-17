屋崙任命臨時警長 新設憲政警務管理官監督問責

我的頻道

記者陳曉峰／屋崙報導
市長芭芭拉李任命的臨時警長比爾(右)，此前在小西貢社區開會，聽取民眾對治安意見。（本報資料照片）
屋崙市長芭芭拉李宣布，在警長米切爾（Floyd Mitchell）按計畫於12月5日離任後，任命助理局長比爾（James Beere）為臨時警長，任命自2025年12月6日起生效。該任命經與警員委員會主席協商後作出，遵循屋崙S1法案規定的程式。

市府表示，比爾自1997年起效力於屋崙警局。這位屢獲殊榮的海軍陸戰隊戰鬥老兵曾擔任助理警長、外勤行動局副局長及刑事調查部指揮官等要職，獲頒藍星勳章、功績勳章及局長卓越領導獎等多項部門榮譽。比爾以優等成績畢業於金門大學，獲商業管理學士學位，並畢業於聯邦調查局國家學院。

芭芭拉李同時宣布，設立臨時憲政警務管理官新職，任命助理行政官（Michelle Phillips）菲利普斯擔任該職。菲利普斯將把憲政警務管理官職位發展為常設領導崗位。並將直接協助比爾強化內部問責機制，包括監督支持內部事務調查、政策制定、內部審計及資源分配工作。其將繼續向市政官直接彙報，同時與執行指揮部協調工作。

根據屋崙S1法案，警員委員會將主導屋崙警長的全面遴選工作。委員會將在市政行政官協助下制定並發布職位公告，開展全面招聘流程。經候選人面試後，委員會將向芭芭拉李提交至少三名最終候選人名單。李市長可從名單中任命一人，或全盤否決名單並要求委員會重新提交。遴選將優先考慮熟悉屋崙公共安全需求、文化與歷史，且致力於在確保問責制前提下降低犯罪率的候選人。

