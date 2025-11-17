我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

盲盒熱潮席捲年輕世代 金山Pop Mart開張 粉絲排隊搶購

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

從盲盒、卡通玩偶到聯名公仔，流行藝術品（Art Toy）正快速成為年輕世代的社交話題與生活風格標誌。近年來，無論是中國潮玩品牌Pop Mart（泡泡瑪特）、日本三麗鷗(Sanrio)，還是香港設計師KAWS、Be@rbrick系列，在舊金山、洛杉磯與東京、首爾等城市的年輕消費族群中掀起收藏熱潮。

在舊金山市中心新開的Pop Mart門市開張第一天就吸引上百粉絲排隊，不少人為了搶到限量角色提前兩小時到場。

22歲華裔學生林可受訪時向本報表示，「我以前是因為看動畫喜歡角色，現在更像是收藏一種生活態度。我已收藏了30多個Molly和Skullpanda系列公仔，它們代表了我想要的那種可愛有個性的生活感。」

潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

有社會學者在社媒表示，潮玩文化的興起，反映出年輕世代從情感消費轉向自我表達的心理轉變。過去消費者購買卡通或玩偶，多半出於對某部動畫、角色的情感連結，如「哆啦A夢」、「美少女戰士」等。現在年輕人購買盲盒、藝術公仔，更多是為了在社群媒體中展示個人風格、審美趣味，甚至是療癒壓力。

潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

社會學者指出，這種新型收藏熱結合了情緒補償與自我標籤的功能。對生活節奏快、壓力高的年輕上班族而言，一個可愛的公仔不僅是裝飾，更是陪伴。同時，品牌透過限量設計、角色故事與社群互動，營造出圈內歸屬感，讓購買行為更具社交性與身分象徵意義。

潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

根據業界統計，全球潮玩市場已突破300億元規模，其中亞洲市場占近七成。消費群體中，女性消費者占比近六成，多為20至35歲之間的都市白領、設計師與學生族群。他們願意花費每月數百元購買限量款式，並將收藏擺設於書桌或拍照牆，成為生活美學的一部分。

值得注意的是，這股潮流也帶動東西方文化融合。日本的可愛文化（Kawaii）、南韓設計簡約風與中國Z世代創意品牌，共同構成了全球年輕世代的新語言。從三麗鷗的酷洛米、到泡泡瑪特與美國藝術家合作的聯名系列，流行藝術品正跨越國界，成為青年世代表達自我和情緒的語言。

對許多年輕人而言，不僅是收藏一個玩具，更是收藏了一段自己美好記憶。

泡泡瑪特 舊金山 日本

上一則

華人1家大蘇爾觀浪被捲入太平洋 39歲父亡、5歲童失蹤

延伸閱讀

金山越南牛肉粉名店將開新店 迎夜食族

金山越南牛肉粉名店將開新店 迎夜食族
金山洪水補助 合格者最高10萬

金山洪水補助 合格者最高10萬
金山警啟用無人機先行回應系統 商業區逮13竊賊

金山警啟用無人機先行回應系統 商業區逮13竊賊
位於聯合廣場的POP MART新店周末湧人潮 排隊搶購盲盒

位於聯合廣場的POP MART新店周末湧人潮 排隊搶購盲盒
POP MART新店週末湧入人潮　潮玩迷排隊搶購熱門盲盒

POP MART新店週末湧入人潮　潮玩迷排隊搶購熱門盲盒

熱門新聞

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

北加華男識破詐騙掛電話 騙子竟再致電嗆「是不是做虧心事」

2025-11-10 01:20
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉