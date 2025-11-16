我的頻道

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

房價、生活成本高、社區老化快 2060年灣區老人估逾3成

編譯廖宜怡／綜合報導
柏克萊北部的千橡區是灣區人口老化速度最快的社區，但高房價使年輕人難以在此購屋。（房地產網站Homes.com）
坐落在北加州柏克萊市連綿丘陵中、可飽覽金門大橋美景的千橡區（Thousand Oaks）曾經是經常舉行街頭派對、夏日燒烤、社交活動頻繁的活力社區，如今卻因人口老化失去了昔日光采。

每日郵報報導，千橡區約有7000多名居民，年齡中位數從1980年的37歲攀升到2023年的55歲，過去熱中於參加各種聚會的當地居民，現在大部分時間足不出戶。這種轉變導致當地商業蕭條，社區多元性也逐漸消失。2023年人口普查數據顯示，這個地區已完全沒有任何非裔家庭。

加州財政廳（California Department of Finance）預測，照這個速度發展下去，到2060年，灣區老年人口的比率將超過30%。

由於灣區生活成本高昂，加上年長屋主享有房地產稅優惠，使千橡區的人口結構不斷老化。結果造成，老年人不願搬離老房子，年輕人也買不起房子。就算老屋主選擇搬家或去世，中產階級也難以負擔此地高昂的房價。

根據排名網站Niche的數據，千橡區的房價中位數為160萬元，家庭收入中位數為18萬4864元。每日郵報指出，千橡區只有28%的家庭有小孩，許多年輕家庭在疫情期間為了尋找便宜的住房離開了此地，

柏克萊加大城市遷徙計畫（Urban Displacement Project）研究主任湯瑪斯（Tim Thomas）說：「中產階級在這裡擁有房屋的夢想正在破滅，『田園般社區』的概念已不再是人們追求的目標，最終剩下的只是隔離的空間。」

根據財星雜誌（Fortune）報導，美國房地產市場對年輕購屋者而言依然嚴峻。房貸利率也顯示，大部分美國人年收入至少要有六位數才買得起房子。

不過，像佛羅里達（Richard Florida）這樣的城市遷徙專家仍保持樂觀看法。他說：「房地產市場終究會回歸正常。歷史告訴我們，這是必然的。當那一天到來時，像千橡區這樣的社區將重新煥發他們珍惜的中產階級光采。」

