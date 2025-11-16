我的頻道

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

大統華灣區第2家分店 將進駐密爾布瑞

記者龔玥／聖荷西報導
密爾布瑞政府宣布大統華將進駐。（取自密爾布瑞政府IG）
密爾布瑞政府宣布大統華將進駐。（取自密爾布瑞政府IG）

加拿大亞洲連鎖超市T&T Supermarket（大統華）正積極布局灣區市場。11月13日密爾布瑞市府透過官方社交平台宣布，大統華計畫進駐45 Murchison Dr的 Lucky's Supermarket舊址。這將是大統華繼去年宣布進駐西聖荷西後，準備在灣區開設的第二家分店，也象徵其在美國市場加速擴張的步伐。

大統華1993年在溫哥華成立，由台灣移民Cindy Lee創辦，如今在加拿大擁有30多家分店，是當地最具知名度的亞洲超市品牌。大統華主打亞洲生鮮蔬果、海鮮、熟食、麵包房、日韓台零食及廚具用品，其規模、商品多樣性與品質使其成為北美亞裔社群的主要採買地。

大統華近年加速進入美國市場，包括西雅圖地區與即將開幕的灣區門市。該品牌強調「乾淨、現代化、亞洲化選品」策略，使其在競爭激烈的美國超市市場中迅速獲得關注。

消息曝光後，周邊居民反應熱烈。家住附近的陳女士表示，她每周都要開車到稍遠的地方採買亞洲食材，「如果大統華就在附近，真的方便太多，尤其是帶小孩的家庭。」她最期待的是大統華的熟食櫃與海鮮部。

Lucky's Supermarket閒置多年，一直是當地少見的大型空置商業空間。若大統華順利進駐營運，預料將為灣區居民帶來更多採買選擇與便利。不過先前率先宣布的聖荷西分店確認將延後開幕，預計延至明年春季與消費者見面。

灣區 聖荷西 加拿大

大氣河風暴剛過去 又3場將接踵而至

川普為H1-B簽證辯護 引發MAGA族群分裂

聖荷西珠寶店搶案 13名嫌犯全數落網

聖荷西一旅店改建為庇護所 民怨：連電線也被偷

暴雨大亂交通 聖荷西急清排水口防淹水

醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」

2025-11-08 20:24

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

