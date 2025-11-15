任命惹爭議金山市議員艾嘉斯閃辭 羅偉認錯：審查不夠

14日在召開的緊急記者會上，羅偉認錯對新任命的市議員審查不夠、將全面改進。（記者李怡/攝影）

舊金山 第四區新任命的市議員艾嘉斯（Isabella Beya Alcaraz）僅上任一周即宣布請辭，引發社區震驚，居民質疑市府的審核程序。市長羅偉 （Daniel Lurie）14日下午緊急舉行記者會，罕見以近乎懺悔的語氣承擔責任，並多次強調「我希望當初做得更多、這是我的錯，我會變得更好」。

記者會一開始，羅偉明確表示願意面對批評，「身為市長，我全權負責。我不是第一次做錯，也不會是最後一次，但我會從中成長。」

他說，自己是在前一天下午才得知被任命的市議員在經營寵物 店時有更多問題曝光，這些新資訊讓他認為她將無法在風波中順利為選區服務，最終雙方談話後由對方提出辭呈。

羅偉坦言審核工作確實不夠，市府團隊將立即檢討並加強背景調查流程。並稱「我們已開始重新檢視整個程序，會變得更嚴謹、更全面。」

由於被任命者具菲律賓社區背景，此次人事風波也在少數族裔社區引發失望。

羅偉說，他早上與菲裔社區領袖交談時，對方形容這次事件「像被狠狠打一拳」。

「我理解那種感覺，因為我自己也有同樣的失落。」他說，「就像是有人舉手願意服務，但結果沒有成功。」

記者會期間，多位記者追問市長為何沒有提前從社區聽到警訊，有人指出，連Google搜尋都能看到負評，你們是否真的有做審查？羅偉回應：「所有的責任我承擔責任。我們會變得更好。」

針對下一位人選，羅偉表示，目前已有多個名字送到市長辦公室，當天稍晚即會展開初步會談。他說：「我正在尋找一個願意傾聽、願意與社區合作的人。」

至於是否會對候選人設定政治立場或政策紅線（如Great Highway使用、住宅上調密度等），羅偉強調，「沒有紅線，我最重視的是這個人是否能與居民一起工作。」

面對外界質疑新人沒有行政或社區經驗，羅偉強調，「我不會限定背景。重點不是履歷，而是能否聆聽與合作。」

民眾關注這次是否會採用社區推薦名單，避免再發生爭議。羅偉表示，他絕對願意聽取社區意見，但強調流程會更嚴格。會深入審查每一位候選人。