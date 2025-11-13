科技新富搶住金銀島 成新興區

舊金山灣中的金銀島。 (谷歌地圖)

舊金山 為1939年世界博覽會（World′s Fair）建出的人造島，長期以來住有許多年輕低收入 者，但隨著科技新富湧入，金銀島近年來成為舊金山最引人注目的新興社區。

「金銀島」（Treasure Island）是大作家史蒂芬森（Robert Louis Stevenson）膾炙人口的小說。舊金山紀事報報導，那次世博會從1939年2月至1940年9月在舊金山灣中的金銀島上舉辦，活動結束後這座由爛泥、砂土和垃圾堆出的人造島成為年輕低收入者樂於定居之處。

阿拉皮諾維奇（Sasha Arapinovich）每天為 DoorDash 送外賣十個小時後，會坐在自家後院欣賞舊金山天際線在水面上閃爍的美景。在那些秋夜微風習習、除了棕櫚樹沙沙作響之外幾乎聽不到其他聲音的時候，他感覺自己就像中了「住房彩票頭獎」一樣幸運。

「我真的無法想像還有比這更好的生活了，」阿拉皮諾維奇說。這位來自白俄羅斯 的移民每月支付625美元租住一棟兩層聯排康斗裡的一個房間。長期以來大量便宜住房吸引年輕低收入者到這片400畝多角形區域。

但如今隨著科技新富湧入這裡新建成的豪華公寓，金銀島或許已成為舊金山最引人注目的新興社區。十年前這裡沒有餐館，除了一條公車路線外沒有其他公共交通，除了原始軍事基地宿舍之外也沒有其他住宅。

如今，這裡擁有兩家氛圍活躍、價格實惠且好評如潮的餐廳，高峰時段每15分鐘就有一班渡輪開往金山市中心，還有時尚的高樓住宅，從寵物水療中心到綠樹成蔭的屋頂露台應有盡有。

問題在於，現有2800名居民的人工島，能否能在人口激增後繼續保持其作為年輕人首選居處的地位。為了緩解舊金山的住房危機，開發商計劃在未來20年內在島上興建7000套住宅。屆時金銀島將發展成為一個擁有超過2萬人口的活力中心，並擁有自己獨特的城市天際線。

金銀島耗資數十億美元的總體規劃包括大型零售空間、有機農場、可容納400艘船的碼頭、多達500間酒店客房、300畝的公園，以及一項承諾：所有居民步行10分鐘之內即可到達生活必需品商店。

但這項計畫有不少挑戰：鬆散的土壤在地震中可能變成膠狀、預計在本世紀末將摧毀關鍵基礎設施的海平面上升，以及該島作為繁忙的海軍基地54年遺留下來的輻射危害。

儘管舊金山市議會於2011年批准了該項目，但訴訟導致建設延期三年。接下來的五年裡，大部分時間都用於抬高地形、加強海岸線和設計排水系統。金銀島開發管理局局長貝克（Bob Beck）表示，總體規劃預留了充足的資金和時間，以確保居民的長期健康和福祉。

不過，一些環境專家仍然對將數萬人塞進一個正在下沉的島嶼感到擔憂，這個島嶼的面積只有紐約市中央公園的一半。