批ICE羈押環境惡劣 多團體要求停止延長拘留

記者李怡／舊金山報導
圖為位於舊金山市中心的ICE辦公室。（記者李怡／攝影）
律師代表卡西亞普( Nisha Kashyap）表示，舊金山律師團體與多個公民權益組織11日聯合向聯邦法院提告，要求美國移民及海關執法局（ICE）立刻停止將移民在拘留室內羈押長達三天的政策，並改善位於舊金山Sansome街的ICE拘留設施條件。

律師代表指出，ICE自今年6月實施新政策，允許將移民在全國各地的臨時拘留室中羈押長達72小時，遠超過過去12小時的上限。這正導致大量被拘移民被長時間關押在狹窄、寒冷、缺乏照護與基本設備的環境中。

代表四位被拘留者提告的律師Nisha Kashyap 說：「我們要求法院立即暫停這項政策，這不只是時間長短的問題，而是拘留條件已經造成實質的心理與身體傷害。」

根據提告內容，多名曾被關押在舊金山630 Sansome St.的 ICE 辦公室的被拘者提供證詞，指控拘留設施內空間狹窄，氣溫低至讓人打顫，照明燈24小時不關，沒有床鋪、毯子，連如廁與用藥的基本需求都得不到。更有一名原告指出，他在拘留期間多次要求高血壓藥物未果，最後甚至出現可能導致永久性腦傷的醫療危機。

律師團隊進一步向法官請求，將此案擴大為集體訴訟（class-action），納入所有過去、現在與未來曾被 ICE 羈押在舊金山拘留所的個案。卡西亞普說：「我們不希望每一位移民都得獨自承擔訴訟成本，這是一場全體被影響者的共同抗爭。」

政府律師則在庭上提出反對，表示個別被拘留者的經歷差異過大，不適合集體訴訟認定，並主張 ICE 的三天拘留政策已經依法取得豁免，應允許繼續執行。

