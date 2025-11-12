我的頻道

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

「美國轉捩點」柏克萊加大活動爆衝突 4人被捕 司法部下令調查

編譯廖宜怡／綜合報導
「美國轉捩點」10日在柏克萊加大舉行活動，引發抗議示威，並爆發激烈衝突，聯邦司法部喊徹查。（美聯社）
「美國轉捩點」（Turning Point USA）全國校園巡迴活動10日在柏克萊加大舉行最後一場活動，卻引發激烈衝突，導致至少四人被捕。美國司法部宣布，將對柏克萊加大處理事件的方式展開調查。

聖荷西信使報報導，這是「美國轉捩點」聯合創辦人柯克（Charlie Kirk）於9月遇害以來，該組織首次造訪加大校園。

在活動於柏克萊加大澤勒巴哈廳（Zellerbach Hall）舉行時，場外有數百人舉著標語、高喊口號，抗議這場活動。一些人還投擲多個裝有藍色液體的玻璃容器，導致一人被擊中刮傷；還有一人投擲石塊，擊中一名戴頭盔警員的面罩。

在這場肢體衝突中有兩人遭到警方拘捕，其中一人身上穿著印有「自由」字樣的紅色T恤，臉部受傷流血。警方另外逮捕了第三名奮力想推開隔離路障的人士，以及第四名坐在路障上的人士。在被捕的人當中，一名學生當場獲釋，另一名被送往聖塔利達監獄（Santa Rita Jail）。

負責民權事務的助理司法部長迪隆（Harmeet Dhillon）11日上午在社群媒體上宣布她將對此事展開調查，並表示柏克萊加大和柏克萊市應該會收到其辦公室發出的通知。

迪隆說：「在美國，我們不容許公民遭受暴力襲擊而我們卻袖手旁觀。這種事我們看過、經歷過，但絕不能在我們管理之下發生。」

柏克萊加大助理副校長莫古拉夫（Dan Mogulof）11日發出電子郵件表示，該校計畫進行自己的調查，但會配合和協助聯邦政府及聯邦調查局主導的反恐特遣部隊（Joint Terrorism Task Force）的任何調查。

莫古拉夫在聲明中說：「柏克萊加大譴責一切暴力行為，將追究任何違反法律或校園規章者的責任。本校致力創造一個開放、充滿活力的思想園地，同時維持一個讓持有任何信仰和觀點的人都能感到安全和受尊重的校園環境。」

