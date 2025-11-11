金山一家四口命案 53歲婦疑殺夫殺女後上吊 傳有財務問題

我的頻道

編譯組／綜合報導
上月舊金山市西區Westwood Highlands蒙特雷大道上一處民宅的一家四口死亡事件，屍檢報告判定為謀殺-自殺案。（谷歌街景）
上月舊金山市西區Westwood Highlands蒙特雷大道上一處民宅的一家四口死亡事件，屍檢報告判定為謀殺-自殺案。（谷歌街景）

舊金山紀事報報導，根據屍檢報告，上個月在舊金山家中被發現的一家四口死亡事件，被判定為謀殺-自殺案。57歲的Thomas Ocheltree及其兩個女兒–12歲的Alexandra和9歲的Mackenzie–被判定為他殺。報告顯示，他們均遭槍擊身亡。53歲的張寶拉（譯音；Paula Truong）被發現上吊身亡，報告顯示其死亡被判定為自殺。

命案發生在10月上旬，經過約一個月後完成驗屍報告。

10月8日下午，Thomas的兄弟在舊金山市西區Westwood Highlands蒙特雷大道上的家中發現了Thomas全家人的遺體。

根據警方報告，Thomas的兄弟告訴警方，兩天前他因為六天聯絡不上Thomas，所以去了他家。開門的是Thomas的妻子張寶拉，百葉窗是關著的。Thomas的兄弟說，張寶拉走到門外和他會面，但沒有邀請他進去。這令他感到情況很不尋常。

兩天後，Thomas的兄弟報警，請警方查看他哥哥的狀況。警方嘗試上門，但無人應門。Thomas的兄弟隨後前往他家，用鉗子撬開了車庫的側門。屋內和車庫發現了四具屍體。據報導，Thomas的兄弟再次撥打了911報警電話。

警方在床上發現了Thomas和兩個女兒，她們的遺體部分被遮蓋。張寶拉則被發現吊死在車庫裡。

Thomas和張寶拉於2006年在舊金山結婚，並創辦了多家企業，但近年來他們面臨財務困境。

這對夫婦在2022年拖欠了他們房屋的224萬美元抵押貸款，而這筆貸款也是他們在2022年申請的。去年，這對夫婦的房子被取消贖回權；在公開拍賣中，這棟房子以200萬美元的價格被一家金融公司買走。

而財務困境也影響了他們的創業項目，其中大部分都已停止。

舊金山 槍擊

