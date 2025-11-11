灣區30年前謀殺案偵破 警方跨州逮捕2人

阿拉米達縣當局表示，檢察官已對兩名涉嫌於1993年槍殺Zachary Jackson（如圖）的嫌疑人提起謀殺指控。（阿拉米達縣警長辦公室）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，一名30歲父親在海沃（Hayward）家中遭槍殺身亡逾30年後，當局周一（10日）宣布，確認其子女的母親及其當時的男友為這樁懸案的兇手。

阿拉米達縣（Alameda County）當局宣布，現年54歲的豐塞卡（Veronica Fonseca）與56歲的福克斯（Anthony Fox）因涉嫌1993年傑克遜（Zachary Jackson）槍擊 案被控謀殺（murder）及入室盜竊罪（burglary），這起跨越多個州的數十年調查至此告終。

聯邦法警局逃犯逃犯緝捕小組上周四（6日）在紐約皇后區（Queens, New York）逮捕豐塞卡，兩小時後Sioux City警察局在愛荷華州（Iowa）逮捕福克斯。二人當時已非情侶關係。截至周一上午，兩人均被關押在當地監獄等待引渡回加州 。

調查人員認為福克斯是槍殺傑克遜的兇手，但兩名嫌疑人均出現在案發現場。

阿拉米達縣警長辦公室首席調查員史密斯（Detective Pat Smyth）透露，盡管十餘年前就有線人指認嫌疑人，但案件長期停滯，直至近月調查人員找到新的配合作證的知情者才重啟調查。 「這充分證明，當善良的人們鼓起勇氣挺身而出向執法部門提供線索時，案件就能取得突破。」史密斯表示。

1993年6月17日，這位莫德斯度（Modesto）本地人的親屬因數日未獲其消息，在阿拉米達縣非建制區家中發現這位兩個孩子的父親遭槍擊身亡。調查人員認為其遇害時間應早三天。

在最初調查中，偵探們鎖定這起謀殺案可能與傑克遜與房東的長期糾紛有關。但史密斯表示，盡管調查人員多次與豐塞卡交談，卻未將她列為兇案嫌疑人，因為「當時沒有任何證據表明她與本案有關聯」。偵探們也知曉豐塞卡與第二嫌疑人福克斯存在戀愛關係，但當時並未對其進行問詢。數月後，此案陷入僵局。

十多年後的2014年，有人致電治安官辦公室舉報，指認豐塞卡和福克斯為兇手。但史密斯稱偵探們追查線索時遭遇「無法突破的障礙」，案件再度陷入停滯。

2021年，匿名舉報人再次指向同一對嫌疑人，但案件直至今年執法部門投入大量資源全力破案，才真正取得進展。史密斯透露，調查人員輾轉全國找到其他證人，其證詞與早期線人提供的信息高度吻合。