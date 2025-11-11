我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

灣區30年前謀殺案偵破 警方跨州逮捕2人

編譯組／綜合報導
阿拉米達縣當局表示，檢察官已對兩名涉嫌於1993年槍殺Zachary Jackson（如圖）的嫌疑人提起謀殺指控。（阿拉米達縣警長辦公室）
阿拉米達縣當局表示，檢察官已對兩名涉嫌於1993年槍殺Zachary Jackson（如圖）的嫌疑人提起謀殺指控。（阿拉米達縣警長辦公室）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，一名30歲父親在海沃（Hayward）家中遭槍殺身亡逾30年後，當局周一（10日）宣布，確認其子女的母親及其當時的男友為這樁懸案的兇手。

阿拉米達縣（Alameda County）當局宣布，現年54歲的豐塞卡（Veronica Fonseca）與56歲的福克斯（Anthony Fox）因涉嫌1993年傑克遜（Zachary Jackson）槍擊案被控謀殺（murder）及入室盜竊罪（burglary），這起跨越多個州的數十年調查至此告終。

聯邦法警局逃犯逃犯緝捕小組上周四（6日）在紐約皇后區（Queens, New York）逮捕豐塞卡，兩小時後Sioux City警察局在愛荷華州（Iowa）逮捕福克斯。二人當時已非情侶關係。截至周一上午，兩人均被關押在當地監獄等待引渡回加州

調查人員認為福克斯是槍殺傑克遜的兇手，但兩名嫌疑人均出現在案發現場。

阿拉米達縣警長辦公室首席調查員史密斯（Detective Pat Smyth）透露，盡管十餘年前就有線人指認嫌疑人，但案件長期停滯，直至近月調查人員找到新的配合作證的知情者才重啟調查。 「這充分證明，當善良的人們鼓起勇氣挺身而出向執法部門提供線索時，案件就能取得突破。」史密斯表示。

1993年6月17日，這位莫德斯度（Modesto）本地人的親屬因數日未獲其消息，在阿拉米達縣非建制區家中發現這位兩個孩子的父親遭槍擊身亡。調查人員認為其遇害時間應早三天。

在最初調查中，偵探們鎖定這起謀殺案可能與傑克遜與房東的長期糾紛有關。但史密斯表示，盡管調查人員多次與豐塞卡交談，卻未將她列為兇案嫌疑人，因為「當時沒有任何證據表明她與本案有關聯」。偵探們也知曉豐塞卡與第二嫌疑人福克斯存在戀愛關係，但當時並未對其進行問詢。數月後，此案陷入僵局。

十多年後的2014年，有人致電治安官辦公室舉報，指認豐塞卡和福克斯為兇手。但史密斯稱偵探們追查線索時遭遇「無法突破的障礙」，案件再度陷入停滯。

2021年，匿名舉報人再次指向同一對嫌疑人，但案件直至今年執法部門投入大量資源全力破案，才真正取得進展。史密斯透露，調查人員輾轉全國找到其他證人，其證詞與早期線人提供的信息高度吻合。

加州司法部、聯邦調查局屋崙分局（FBI Oakland field office）以及南達科他州（South Dakota）、肯塔基州（Kentucky）、路易斯安那州（Louisiana）和紐約州的當地執法機構也參與了此案調查。

阿拉米達縣調查人員確認，30多年前的死者前伴侶及其當時男友為兇手。（取自Pexe...
阿拉米達縣調查人員確認，30多年前的死者前伴侶及其當時男友為兇手。（取自Pexels）

加州 槍擊

上一則

金山一家四口命案 53歲婦疑殺夫殺女後上吊 傳有財務問題

延伸閱讀

MLB／18局大戰史密斯自爆「13局就開始抽筋」教頭：絕對不換

MLB／18局大戰史密斯自爆「13局就開始抽筋」教頭：絕對不換
MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」

MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」
NBA／唐西奇、里夫斯缺陣 艾頓大爆發29分、10籃板打爆前東家

NBA／唐西奇、里夫斯缺陣 艾頓大爆發29分、10籃板打爆前東家
前年在華府國家藝廊破壞藝術品 氣候社運人士馬丁判刑18個月

前年在華府國家藝廊破壞藝術品 氣候社運人士馬丁判刑18個月
搶到頭香…微軟獲准出口Nvidia AI晶片至阿聯 加碼投資

搶到頭香…微軟獲准出口Nvidia AI晶片至阿聯 加碼投資

熱門新聞

星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」

2025-11-08 20:24
旅客林先生在手機中收到警告，可能面臨航班變動。(受訪者提供)

聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西

2025-11-08 01:20

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30