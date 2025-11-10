5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

我的頻道

記者陳曉峰／屋崙報導
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

聯邦貿易委員會（FTC）提醒說，聯邦醫療保險計畫（Medicare，俗稱紅藍卡）和醫療保險騙局屢見不鮮。詐騙者總在尋找竊取錢財和個人資訊的全新手段，但他們慣用的手法往往千篇一律。有五大跡象表明可能遭遇醫保騙局。

FTC官網說，這五大跡象分別是，首先，詐騙者自稱政府人員，要求支付款項或提供個人資訊。政府機構不會突然致電索要金錢或個人資訊。政府人員絕不會要求驗證社會保障號、銀行帳戶或信用卡號，更不會要求您匯款或使用禮品卡、加密貨幣支付。

若對聯邦醫療保險或健康保險市場有疑問，請直接聯繫以下政府機構。聯邦醫療保險：Medicare.gov或致電1-800-MEDICARE(1-800-633-4227)。醫療保險市場：HealthCare.gov或1-800-318-2596。

第二，詐騙者謊稱需支付新醫保卡費用，否則將喪失醫保資格。市民永遠無需為新卡付費，醫保機構也絕不會突然致電威脅取消保障。此類行為皆屬詐騙。 

第三，詐騙者試圖兜售虛假醫療折扣計畫。醫療折扣計畫收取月費，承諾提供特定醫療服務或產品的折扣，但僅限於合作機構清單內的項目。此類計畫不能替代醫保。雖然部分醫療折扣計畫提供真實優惠，但也有許多計畫收取費用卻幾乎不提供任何服務。若您考慮加入，請核實計畫的所有承諾，包括您的醫生是否參與該計畫。務必在簽約前獲取書面折扣計畫細則。

第四，詐騙者以報價為誘餌竊取敏感個人資訊「平價醫療法案」（ACA）官方政府網站為HealthCare.gov。該平台可比較醫療保險價格、核查補貼資格並辦理參保手續，但HealthCare.gov僅需提供月收入和年齡即可生成報價。切勿為獲取保險報價而輸入社會保障號、銀行帳戶或信用卡號等個人財務資訊，否則將面臨自動語音騷擾電話甚至更嚴重的身分盜竊風險。

第五，詐騙者會要求為「保險市場」協助服務付費。合法提供醫保市場協助的人員（有時稱為導航員或協助員）不得向您收費，也不會索要個人或財務資訊。請訪問HealthCare.gov並點擊「查找本地幫助」（Find Local Help）瞭解更多。

