帕迪亞宣布不選加州州長 留任參院「繼續這場戰鬥」

圖為加州州長紐森（右）與聯邦參議員帕迪亞（左）的合影。（美聯社）

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州 首位拉丁裔聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）日前宣布，將不參選2026年加州州長，結束外界對他可能角逐州長職位的猜測。

帕迪亞與妻子安琪拉（Angela Padilla）在華府國會大廈短暫露面時表示，過去兩個月他收到許多支持者鼓勵參選的訊息，但同時也聽到無數人希望他留在華府，繼續「保護加州與美國夢，免受報復性總統的威脅」。

「我滿懷著感激和堅定的決心，宣布我不會參選明年加州州長競選，」帕迪亞說，「我選擇不只是留在參議院，更選擇繼續這場戰鬥。因為憲法值得捍衛，我們的基本權利也值得捍衛。」

紀事報9月曾報導，帕迪亞曾考慮投入州長選戰。今年6月，他在一場新聞會上試圖質問國土安全部長諾姆（Kristi Noem）時，被國土安全部探員壓制並上銬，事件讓他在民主黨 內聲望大增，被譽為「以身捍衛民主」。當時，對現有州長參選人群缺乏明顯領先者感到不滿的政界人士，曾試圖遊說帕迪亞出馬。

盡管帕迪亞與前副總統賀錦麗（Kamala Harris）均宣布不參選，民主黨內角逐2026州長的候選人仍不少，包括州教育總監瑟蒙德（Tony Thurmond）、前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）、前主計長余淑婷（Betty Yee）、前聯邦眾議員波特（Katie Porter）及前衛生及公共服務部長貝西拉（Xavier Becerra）。

共和黨方面，河濱縣警長比安科（Chad Bianco）及前福斯新聞主持人希爾頓（Steve Hilton）已宣布參選。不過，自2006年以來，共和黨在加州從未贏得州一級的職位。

根據加州選制，2026年6月初選中得票前兩名的候選人（無論政黨）將晉級11月大選。現任州長紐森 （Gavin Newsom）正處第二任期，依法不得再選。與2018年紐森輕鬆勝出的局面不同，這次選戰缺乏「接班人」。根據柏克萊加大8月的IGS民調，仍有超過三分之一選民尚未決定支持對象。

外界也傳出洛杉磯地產開發商卡魯索（Rick Caruso）及億萬富翁環保人士史泰爾（Tom Steyer）可能在最後時刻加入戰局，為已經競爭激烈的州長選舉再添變數。