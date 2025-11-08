我的頻道

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

SFO告急 半天延誤90航班 取消45航班

編譯組／綜合報導
舊金山國際機場大受聯邦關門影響，周五上午90個航班延誤、45個班次被取消。(圖取自舊金山國際機場官方臉書)
聯邦政府停擺持續，灣區旅客面臨航班取消和延誤困境。官員們表示，灣區位在舊金山屋崙的兩大機場，將減少部分航班。

「聖荷西信使報」報導，導因於聯邦政府停擺已進入第六周，美國聯邦航空管理局(FAA)強制削減航班數量的規定、於7日上午生效。抵達灣區機場的旅客面臨嚴重航班延誤及取消。

聯邦航空管理局先前宣布，空中管制人員人力已呈現緊張狀態，為維護安全，將在全國40個主要航空樞紐減少10%航班，其中包括舊金山國際機場(San Francisco International Airport，SFO)與屋崙機場(Oakland San Francisco Bay Airport，OAK)。削減航班措施7日開始，最初削減4%，預計周末將進一步擴大航班班次，下周將達到削減10%。

聯邦政府運作自10月1日開始停擺，空管人員期間一直無薪工作，大部分人每周工作六天，並且強制加班。部分人員因為情況緊張與無薪，導致挫折、或必須另找第二份工作，或因沒錢支付托兒費用或汽油費，必須請假，部分班次因而人力短缺，造成美國多個機場航班延誤。

根據航班追蹤網站「FlightAware」數據顯示，截至7日上午，舊金山國際機場共有45個出發與抵達機場航班被取消。機場發言人雅格爾(Doug Yakel)表示，被取消的航班中、有39個班次是於6日宣布。

因為人手吃緊，聯邦航空管理局下令7日清晨進行集中停飛，隨後又因雲霧氣候導致延誤。兩個命令都在當天上午稍晚取消。FlightAware資料顯示，舊金山國際機場7日上午共有90個航班延誤。雅格爾指出，大部分航班取消都已提前通知乘客，然而，考慮到這些取消的提前通知，可以合理推斷39個航班延誤、與FAA指令有關。

屋崙機場公共資訊長史坎茲(Kaley Skantz)7日上午證實，該機場也受到空中領域縮減的影響。根據FlightAware資料，約有超過十個起飛或抵達航班被取消。史坎茲表示，航空公司須調整航班時刻表以適應新指令。機場將持續與航空公司合作夥伴以及FAA合作，盡可能減少對機場營運與旅客的影響。

屋崙機場7日上午運作似乎一切正常，安檢隊伍相對較短，航班狀態顯示器也僅有零星的紅色「取消」通知。但是，航班減少仍讓旅客焦慮、提前到達機場、密切關注航班延誤情況。史坎茲補充，未來幾天出發的旅客，應向航空公司確認航班狀態，建議下載航空公司應用程式並開啟通知功能。

FlightAware數據顯示，截至7日上午SkyWest航空公司在舊金山國際機場的航班取消數量最多、共取消了20個班次。聯合航空(United)也有11個航班取消。其他取消自該機場起飛航班的航空公司包括Horizon Air、西南航空(Southwest)、Frontier與捷藍航空(JetBlue)。在屋崙機場方面，西南航空取消10個航班、Horizon Air取消2個航班。

聯合航空發言人表示，聯航已取消本周日之前的所有航班，乘客可在網路上查詢航班資訊。這次航班取消不會影響國際航班或樞紐間班次，約有一半受影響乘客、已在原定出發時間前後四小時重新預定航班。達美航空(Delta)發言人指出，達美也已取消本周日之前的所有航班，提供受影響乘客重訂或退款服務。

預期機場客流量減少將持續數日，估計7日客流量將減少約4%、8日將減少5%、9日將減少6%。下周可能最終減少10%班次。

聖荷西國際機場(Mineta San Jose International Airport)公共資訊經理斯塔特(Ana State)表示，聖荷西國際機場航班營運並未受到這次航班調整影響。

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56
星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
舊金山氣候的一致性，是其最大特點。城市三面環海，全年受到約華氏55度（攝氏13度）的海水調節。夏季時，冷海水猶如天然冷氣；冬季則因水溫高於空氣，形成保暖效果。（記者王子涵／攝影）

最「理想」氣候城市 舊金山排第二 僅次於聖地牙哥

2025-11-03 16:11

