我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

禁ICE進駐、反Bad Bunny演出 超級盃18萬人連署吵翻天

記者王子涵／舊金山報導
Bad Bunny因其拉丁美裔身分、西語創作與支持移民、LGBTQ+權益的政治立場，成為保守派人士抨擊的焦點。(取自NFL官網）
Bad Bunny因其拉丁美裔身分、西語創作與支持移民、LGBTQ+權益的政治立場，成為保守派人士抨擊的焦點。(取自NFL官網）

隨著第60屆超級盃（Super Bowl LX）倒數，波多黎各歌手Bad Bunny確定擔任中場表演嘉賓，引發全美輿論分歧。圍繞他的移民身份，以及移民執法局（ICE）在聖他克拉拉市的執法存在，兩份互相對立的請願書累計已超過18萬人連署。

由公共政策倡議團體MoveOn於10月7日發起的請願，呼籲禁止ICE在比賽期間進駐聖他克拉拉，已有逾8萬人簽名支持。請願書指責國土安全部長諾姆（Kristi Noem）先前宣稱「ICE將遍布超級盃」的言論「完全不可接受」，並批評川普政府以突襲拘捕方式「製造恐懼與創傷」，呼籲NFL確保球迷與移民社群的安全。

Bad Bunny因其拉丁美裔身分、西語創作與支持移民、LGBTQ+權益的政治立場，成為保守派人士抨擊的焦點。總統川普及多位右翼評論者指控他的演出「不符美國價值」。

與此同時，來自維吉尼亞州的雪爾（Kar Shell）於10月1日在Change.org發起另一份請願，要求改由「鄉村音樂之王」史崔特（George Strait）登台，主張中場秀「應團結美國、彰顯傳統文化」，批評Bad Bunny的表演風格「過於挑釁」。該請願至今已獲超過10.7萬人支持。

聖他克拉拉市長吉爾莫（Lisa Gillmor）則表態支持包容立場，強調市府將「確保所有來賓都受到保護」。儘管爭議不斷，美式足球大聯盟NFL與著名歌手Jay-Z近期仍重申對Bad Bunny的支持，表演預定於明年2月8日在李維斯體育場登場。

移民 ICE 超級盃

上一則

美國中華藝術學會「新春」聯展 展出侯北人墨寶

下一則

華裔工程師涉竊取公司機密 英特爾提告索賠

延伸閱讀

亞太裔民主黨民代 同聲捍衛移民的權利

亞太裔民主黨民代 同聲捍衛移民的權利
扮鬼娃抓移民？ICE執法被罵翻

扮鬼娃抓移民？ICE執法被罵翻
ICE搜捕印州高速路 逮146卡車司機

ICE搜捕印州高速路 逮146卡車司機
印州高速路移民大搜捕 146卡車司機被逮

印州高速路移民大搜捕 146卡車司機被逮
海岸防衛隊花1億多 為諾姆等國土安全部官員買2架專機

海岸防衛隊花1億多 為諾姆等國土安全部官員買2架專機

熱門新聞

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷遭人綁架謀殺迄今已過了六年，多名嫌犯陸續面臨審判。(取自聖塔克魯茲縣警長臉書)

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

2025-10-30 15:47
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身份簽證。（記者李怡╱攝影）

亞馬遜大裁員 華人工程師：壓力大、還得算H1B時鐘

2025-10-30 20:59
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切