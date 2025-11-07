我的頻道

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

科技業10月裁員3.3萬人創高 新增職缺降至新低點

編譯組／綜合報導
新報告指出，科技公司今年已宣布裁員14萬1159人，而2024年同期為12萬470人。(取自Google官方臉書)
根據高階主管教練公司「Challenger, Gray & Christmas」一項新報告，其追蹤從零售到媒體等數個不同產業的公司裁員公告，2025年10月份科技業裁員人數創下歷史新高3萬3281人；9月份裁員為5639人。

「SFGATE」報導，根據這項新報告，科技公司今年已宣布裁員14萬1159人，而2024年同期為12萬470人。

美國今年截至目前的裁員總人數已達到自2020年疫情爆發以來的最高水平。10月份裁員人數則是自2003年以來的最高紀錄，考量到整體新增就業職位數量已降至多年來的最低點，裁員人數創新高數據是一個令人震驚的統計數據。

「Challenger, Gray & Christmas」公司職涯專家暨首席營收長查倫杰(Andy Challegner)在報告中指出，10月份裁員步伐遠高過當月平均水平。部分產業在疫情期間的招聘熱潮正在做調整，於此同時，人工智慧興起、消費者與企業支出疲軟以及成本上升，皆導致企業收緊支出費用並凍結招聘。促使情況更加糟糕的是，現在被裁員者更難快速找到新工作，可能進一步加劇勞動力市場鬆動。

在過去兩年期間，部分科技巨頭已經裁撤數千名員工，其中許多人現在難以負擔食物、汽油與住房等基本生活必需品。一些曾經是經驗豐富的技術人員，必須從事繁重的零售與餐飲工作，僅僅為了求生存。此外，重新進入就業市場，對較年長員工與先前工作表現優良也被裁員的人來說，尤其困難。同時，造假招聘或並未實際開放職位的聘任廣告氾濫，導致科技業招聘環境更具挑戰性。

報告認為，目前看來，經濟情況預期不會改善。

利率下調，並且11月份招聘市場表現強勁，企業可能在季度末加強招聘。但就目前而言，預計2025年不會出現強勢的季節性人力招聘市場。

華人特殊兒童之友「展夢之夜」晚會 募款55萬超標

IBM全球裁員千人 灣區75人受影響

