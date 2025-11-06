我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

體積小、重量輕、價值高…矽谷高價晶片成盜竊目標 損失達2200萬元

編譯林思牧╱綜合報導
圖為Nvidia的聖荷西總部。一批價值704萬美元的電腦晶片，去年12月間，疑似一夜之間被歹徒從倉庫中盜走。 (谷歌地圖)
灣區高科技公司大發利市之際，也引起歹徒覬覦。一個南加州的犯罪集團，多年來從這些公司偷走了至少價值2200萬元的商品。

聖荷西信使報報導，早從2020年開始，舊金山灣區的警方就一直在試圖阻止一個膽大妄為的南加州盜竊團夥，該團夥通過數十起夜間侵入盜竊和公路搶劫案，以科技行業硬件的運輸為目標，竊取了數百萬美元價值的商品。

他們侵入倉庫、配送中心、轉運站，甚至趁司機等紅燈時洗劫貨車。當局稱過去五年裡，該團夥涉嫌盜竊金額高達2200萬美元，其中包括去年12月在柏林甘（Burlingame）發生的一起案件：一批價值704萬美元的Nvidia輝達(另稱英偉達)電腦晶片在運往聖荷西一家美超微（Supermicro）工廠的前一天，從倉庫裡被盜走。

如今，六名涉嫌參與盜竊的嫌疑人已被押上聯邦法院，面臨與兩起近期盜竊案相關的指控。當局稱，這兩起案件符合該團夥的作案手法。嫌犯分別是：喬納森查莫羅（Johnathan Alexander Chamorro）、加洛查莫羅（Galo Horacio Chamorro）、普拉多-弗洛雷斯（Jennifer Prado-Flores）、若奧查莫羅（Joao Jose Chamorro）、布拉沃（Cheney Libanez Bravo）和門多薩-瓦倫西亞（Cristian Mendoza-Valencia）。

這六人均被控合謀進行兩起竊盜案：一起是去年8月4日在佛利蒙一家汽車經銷店外試圖搶劫一輛停放的貨櫃車，另一起是10月8日在俄亥俄州阿什塔比拉縣盜竊價值10萬美元的蘋果手表。

當局稱盜竊嫌疑犯中有三人是兄弟。2022年，這三兄弟的住所以及加洛查莫羅的住所遭到搜查。根據法庭紀錄，當局在搜查中查獲了一台據信與入室盜竊有關的氣動千斤頂、多支槍械、對講機、無線電信號干擾器，以及從一輛無標記卡車上搜出的價值61萬8158.66美元的疑似贓物。

這些竊盜案是灣區的一種趨勢，這種趨勢始於蓬勃發展的科技產業在矽谷站穩腳步。電腦晶片和其他硬體體積小、重量輕，但價值極高，一次竊盜就能帶來數百萬美元的收益。

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷遭人綁架謀殺迄今已過了六年，多名嫌犯陸續面臨審判。(取自聖塔克魯茲縣警長臉書)

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

2025-10-30 15:47
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身份簽證。（記者李怡╱攝影）

亞馬遜大裁員 華人工程師：壓力大、還得算H1B時鐘

2025-10-30 20:59
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56

