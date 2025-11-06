政府停擺 舊金山機場人力短缺 航班嚴重延誤

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
在聯邦政府持續停擺的情況下，舊金山國際機場航班誤點和取消的狀況愈來愈嚴重。（美聯社）
聯邦政府持續停擺一個月對全美航空系統造成重大影響，導致舊金山國際機場塔台控制人員短缺、旅客面臨愈來愈嚴重的航班延誤狀況。

舊金山紀事報報導，根據FlightAware的數據，舊金山國際機場本月1日有179個航班誤點，2日有272個航班誤點，3日截至傍晚共有112個航班誤點、一個航班被取消。全美2日則有超過5000個航班誤點，3日有近2900個航班誤點、70個航班被取消。

聯邦運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，空中交通管制員的短缺迫使政府故意放慢航空旅行速度，以確保安全。他說：「我正在想辦法增加空中交通管制員的人數。」

達菲對美國廣播公司新聞網（ABC News）說：「為了確保旅客安全，我們會延後或取消任何飛越國家領空的航班。如果讓一名管制員身兼二職，將對航空系統造成一定風險。」

紀事報指出，被視為必要人力的空中交通管制員和運輸安全管理局（Transportation Security Administration，簡稱TSA）官員持續無薪上班，但許多人已開始曠工或兼職賺錢維持生計。

運輸部表示，2日誤點航班中有84%是人員短缺造成的，而今年在聯邦政停擺前的1月到9月，僅有5%的誤點航班是因為人員短缺造成。

達菲還說：「未來會有更多航班誤點、更多航班被取消，這是我們為了保障系統安全必須採取的手段。萬一情況持續惡化，我們將禁止人們搭乘飛機。但目前我們還未走到那一步。」

達菲甚至警告，如果人員短缺問題持續，美國可能被迫關閉部分領空。根據達菲估計，美國目前缺少約2000到3000名空中交通管制員。

運輸安全管理局官員發出聲明說：「雖然政府停擺對全國大部分空中交通工作影響不大，但遇爾難免出現延誤。政府停擺時間愈長，對TSA員工的影響就愈大，因為他們需要負擔家計，在沒有薪水可領的情況下，他們很難在工作崗位上堅持。」

