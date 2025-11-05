我的頻道

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

舊金山冷案偵破新高 警懸賞25萬尋線索

記者李怡╱舊金山報導
舊金山警察局「你也可以幫忙計畫」宣告。（舊金山警察局提供）
為提高破案率、替受害者家庭討回公道，舊金山警方啟動「你也可以幫忙」（You Can Help, Too）宣導活動，呼籲持有線索的民眾提供資訊，並提醒大眾，舊金山市的凶案懸賞制度已全面升。提供新線索導致檢方起訴者，有機會獲得最高25萬美元獎金。

這項制度原本要求案件必須定罪才可獲獎，如今只要有足夠證據促成立案起訴即可，更重要的是，新法也允許過去有刑事紀錄者、甚至匿名者提出線索並領取獎金，大幅擴大通報範圍。

舊金山代理警察局長葉培恩（Paul Yep）表示，Homicide小組日夜追查案件，但社區力量同樣關鍵，每一個家庭失去親人都是巨大的痛，希望更多人願意站出來，幫助還在等答案的家庭。

警方指出，2024至2025年舊金山市凶案數降至歷史低點，而破案率也遠高於全國平均，年初至今的凶案破案率達132%，這是因為多起多年冷案被重新偵破。

市議員麥德誠（Matt Dorsey）推動相關立法，他強調：「我們想告訴每個家庭，你所愛的人沒有被遺忘。只要有人願意開口，就可能帶來轉機。」

凶案受害者母親布朗（Paulette Brown），其兒子於2006年遭槍擊喪生。她在多場公共會議中不斷為受害家庭發聲，如今看到制度改變，她動情表示，這項政策能帶來希望與正義。感謝所有支持者，讓更多家庭看到破案的可能。

警方鼓勵民眾協助破案並提供匿名管道，致電：415-575-4444或簡訊：發送「SFPD」開頭訊息至 TIP411。可搜尋警方冷案資料庫查詢案件狀態警方強調，一通電話、一個線索，就可能改變一個家庭的命運。

舊金山 槍擊

