快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

舊金山機場改造、部分登機口關閉 旅客記得預留更多時間

編譯組／綜合報導
舊金山國際機場部分區域將於周二關閉，持續至2027年。(本報檔案照)
舊金山國際機場部分區域將於周二關閉，持續至2027年。(本報檔案照)

據媒體SFGATE報導，假日期間途經舊金山國際機場（San Francisco International Airport）的旅客需做好準備，應對可能影響自己出行習慣的變更。

耗資26億美元的舊金山機場三號航站樓（Terminal 3）西區現代化改造項目正全面推進，將翻新航站樓65萬平方呎的西側區域，並新增2萬平方呎空間。根據機場10月30日發布的公告，隨著工程進入新階段，自本周二（11月4日）起旅客將在AirTrain車站、美聯航值機櫃檯及路邊送客區（curbside）看到變化。

美聯航作為Terminal 3的主營航空公司，占據機場46.8%的航班份額。

最顯著的變化當屬路邊送客區調整。自本周二起至2027年，Terminal3的6至13號登機口將暫停使用。

「由於Terminal 3出發層路邊區域大部分將因施工封閉，我們建議乘客改在Terminal 2或Terminal 3下層/到達層下車，」SFO發言人雅克爾（Doug Yakel）在致SFGATE的郵件中表示，這意味著旅客需預留更多時間前往登機口。

機場還將關閉Terminal 3的 AirTrain車站，並將Terminal 2站點改為Terminal 2/3共用站點。據機場新聞稿稱，Terminal 3東端的聯合航空售票櫃檯將繼續開放，但Terminal 2將增設新櫃檯服務D/E登機口旅客。

「這將使從機場快線轉乘更便捷...在Terminal 2下車，美聯航櫃檯就在眼前！」雅克爾表示。

從F登機口出發的旅客仍需前往Terminal 3辦理登機手續。

這並非舊金山國際機場首次在出行高峰期調整布局。2024年6月，作為一號航站樓（Terminal 1）改造工程的一部分，機場為TSA預檢旅客增設了夾層（mezzanine-level）安檢通道。Terminal 3的改造計畫中也包含類似的夾層安檢通道。

Terminal 3改造工程還延伸至外部區域，旨在提升路邊視覺吸引力，並增加包括自助行李託運在內的值機空間。該項目包含提升建築抗震安全性、擴建安檢區、增加餐飲零售選擇，並新建航司貴賓廳及辦公場所。公告稱，西側翻新區域預計2027年秋季開放，其餘工程將分階段於2028年及2029年完工。

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷遭人綁架謀殺迄今已過了六年，多名嫌犯陸續面臨審判。(取自聖塔克魯茲縣警長臉書)

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

2025-10-30 15:47
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身份簽證。（記者李怡╱攝影）

亞馬遜大裁員 華人工程師：壓力大、還得算H1B時鐘

2025-10-30 20:59
Chipotle向來受到海外華人留學生與年輕族群的喜愛，其「新鮮食材、量大管飽、便宜實惠」等特點，迎合了年輕人對时尚餐飲的定位。（Chipotle官網）

通膨導致消費力下滑 Chipotle股價暴跌 華人留學生最愛美食

2025-10-30 22:03
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56

