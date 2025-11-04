舊金山機場改造、部分登機口關閉 旅客記得預留更多時間

舊金山國際機場部分區域將於周二關閉，持續至2027年。(本報檔案照)

據媒體SFGATE報導，假日期間途經舊金山 國際機場（San Francisco International Airport）的旅客需做好準備，應對可能影響自己出行習慣的變更。

耗資26億美元的舊金山機場三號航站樓（Terminal 3）西區現代化改造項目正全面推進，將翻新航 站樓65萬平方呎的西側區域，並新增2萬平方呎空間。根據機場10月30日發布的公告，隨著工程進入新階段，自本周二（11月4日）起旅客將在AirTrain車站、美聯航值機櫃檯及路邊送客區（curbside）看到變化。

美聯航作為Terminal 3的主營航空公司，占據機場46.8%的航班份額。

最顯著的變化當屬路邊送客區調整。自本周二起至2027年，Terminal3的6至13號登機口將暫停使用。

「由於Terminal 3出發層路邊區域大部分將因施工封閉，我們建議乘客改在Terminal 2或Terminal 3下層/到達層下車，」SFO發言人雅克爾（Doug Yakel）在致SFGATE的郵件中表示，這意味著旅客需預留更多時間前往登機口。

機場還將關閉Terminal 3的 AirTrain車站，並將Terminal 2站點改為Terminal 2/3共用站點。據機場新聞稿稱，Terminal 3東端的聯合航空 售票櫃檯將繼續開放，但Terminal 2將增設新櫃檯服務D/E登機口旅客。

「這將使從機場快線轉乘更便捷...在Terminal 2下車，美聯航櫃檯就在眼前！」雅克爾表示。

從F登機口出發的旅客仍需前往Terminal 3辦理登機手續。

這並非舊金山國際機場首次在出行高峰期調整布局。2024年6月，作為一號航站樓（Terminal 1）改造工程的一部分，機場為TSA預檢旅客增設了夾層（mezzanine-level）安檢通道。Terminal 3的改造計畫中也包含類似的夾層安檢通道。

Terminal 3改造工程還延伸至外部區域，旨在提升路邊視覺吸引力，並增加包括自助行李託運在內的值機空間。該項目包含提升建築抗震安全性、擴建安檢區、增加餐飲零售選擇，並新建航司貴賓廳及辦公場所。公告稱，西側翻新區域預計2027年秋季開放，其餘工程將分階段於2028年及2029年完工。